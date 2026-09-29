Credit: Steve Gullick

Kim Deal annuncia l’album dal vivo “Live at the Barbican“: in arrivo a novembre con orchestrazioni e brani delle Breeders.

La storica voce e chitarra di Pixies e Breeders pubblicherà il prossimo 13 novembre per 4AD la registrazione dello show sold out tenuto a Londra con un’orchestra di 25 elementi. Disponibile anche il trailer del live film diretto da Cuan Roche.

A due anni esatti dall’uscita del suo acclamato debutto solista “Nobody Loves You More“, Kim Deal si prepara a chiudere i festeggiamenti con una release speciale dal vivo. Il prossimo 13 novembre uscirà per 4AD l’album “Live at the Barbican”, testimonianza audio e video dell’esclusivo concerto tenutosi il 1° marzo 2025 nello storico centro culturale di Londra.

Guarda il trailer del disco:

Per la prima volta nella sua pluridecennale carriera, l’artista è stata affiancata sul palco da un ensemble orchestrale di 25 elementi e dal coro Shards. L’idea dello show è nata dalla stessa Kim Deal durante la fase di mixing del disco solista a Hackney:

Mi sono invitata da sola! Sapevo che Chris Sharp, con cui avevo lavorato anni fa alla 4AD, gestiva la programmazione al Barbican. L’ho contattato dicendogli che nel disco c’erano arrangiamenti orchestrali e che mi sarebbe piaciuto suonarli con un’orchestra vera. Chris ha risposto subito di sì.

Oltre all’orchestra, la backing band ha visto salire sul palco Mando Lopez (The Breeders), Susan Voelz (Poi Dog Pondering), Lindsay Glover, Nick White (Phoebe Bridgers), Rob Bochnik (The Frames) e l’ospite speciale Raymond McGinley dei Teenage Fanclub.

“Live at the Barbican” tracklist:

A1 Nobody Loves You More

A2 Coast

A3 Crystal Breath

A4 Are You Mine?

A5 Disobedience

B1 Wish I Was

B2 Big Ben Beat

B3 Summerland

B4 Come Running with Raymond McGinley

B5 A Good Time Pushed with Raymond McGinley

C1 Beautiful Moon

C2 Night of Joy

C3 We’re Gonna Rise

C4 Safari

D1 Walking with a Killer

D2 Biker Gone

D3 Off You

D4 Do You Love Me Now?