Credit: Sam Hiscox

Soak – la cantautrice irlandese Bridie Monds-Watson – ha annunciato oggi un nuovo album intitolato “decembers“, in uscita il 4 dicembre 2026 per Rough Trade Records. Oggi viene pubblicata la traccia omonima.

In “decembers” viaggiamo con Soak lungo le strade dell’America, percorriamo i sentieri di Dublino di notte, scintillanti di brina, cerchiamo una meteora in Portogallo e torniamo a casa a Derry, in Irlanda. Ovunque, ecco un’artista che si evolve, esplora, si libera, si disfa e, alla fine, diventa. Nato dal silenzio letterale mentre Monds-Watson affrontava una malattia autoimmune che le impediva di cantare, è stata proprio l’assenza di suono a dare vita all’album più straordinario, sia dal punto di vista sonoro che testuale, dell’artista di Derry fino ad oggi.

«Quando cerco di descrivere l’album», spiega Monds-Watson, «torno sempre a una citazione dal romanzo di Thomas Wolfe You Can’t Go Home Again, in cui dice: “Non puoi tornare a casa dalla tua famiglia, tornare a casa alla tua infanzia, tornare a casa all’amore romantico… tornare a casa alle vecchie forme e ai vecchi sistemi delle cose che un tempo sembravano eterne ma che cambiano continuamente — tornare a casa alle fughe del Tempo e della Memoria”. Credo che per molto tempo abbia voluto confutare quel concetto; non so perché fossi così determinata – forse la familiarità del passato mi dava un senso di sicurezza. Alla fine ho capito che non era un modo di vivere e ho dovuto imparare ad affidarmi al resto della mia vita. In un certo senso, penso che decembers parli di perdono».

«decembers» segue il singolo autonomo «death valley fridge magnet» e la collaborazione virale del 2024 con Fred Again.

Tracklist:



01 decembers

02 death valley fridge magnet

03 speed

04 woodstock

05 minus 3

06 subaru

07 backroads

08 transmitter park

09 closing down