In occasione dell’uscita della biografia dei Suede scritta da Rodge Glass intitolata “As One“, Suede Italy – The Insatiable Ones, in collaborazione con Rodge Glass e The Insatiable Ones lancia un’iniziativa di beneficenza che mette in palio per un fortunato estratto una copia del libro autografata da Rodge Glass, Brett Anderson, Mat Osman e Neil Codling.



Per partecipare è necessario:

essere iscritti a Suede Italy – The Insatiable Ones

effettuare un versamento minimo di 5 euro/sterline per ogni biglietto della lotteria, tramite PayPal.

Per minimizzare le tariffe Paypal connesse ai versamenti, gli utenti dovranno procedere nel seguente modo a seconda se il loro account Paypal fa parte o meno dell’Unione Europea:

Chi ha un account Paypal nell’UE (per esempio gli utenti italiani) dovrà mandare il versamento di minimo 5 € all’indirizzo suedeitalyfb@gmail.com nella modalità “famiglia e amici” e scrivendo nell’oggetto “AS ONE”

Chi ha un account Paypal fuori dall’UE (per esempio gli utenti inglesi e americani) dovrà mandare il versamento di minimo £5 (5 pounds) a Samantha Hand all’indirizzo karlhand@talktalk.net nella modalità “famiglia e amici” e scrivendo nell’oggetto “AS ONE”

Sono consentite al massimo 4 donazioni. Ogni donazione di almeno 5 €/£ dà diritto a un biglietto della lotteria emesso a nome del donatore.

Chiunque è ammesso a partecipare al concorso.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a John Brandham, membro della crew dei Suede e dei Pretenders, colpito da ictus nel 2019, per contribuire alle spese mediche necessarie.



ESTRAZIONE

Il concorso si chiude il 31 Ottobre 2026; l’estrazione avverrà qualche giorno dopo la chiusura con modalità che vi comunicheremo e sarà eseguita da Rodge Glass; se possibile sarà trasmessa in diretta su Suede Italy – The Insatiable Ones o comunque videoregistrata.

Il vincitore riceverà il libro gratuitamente all’indirizzo che ci indicherà in seguito alla vincita.