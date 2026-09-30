Che Dio mi fulmini per aver messo i Railcard nella rubrica Brand New. Mi sento terribilmente in colpa visti gli interpreti, ma la verità è che li ho messi qui perché così avrei messo uno dei loro brani in playlist, quindi spero che gli dei della musica chiudano un occhio di fronte all’umile scrittore.

Il primo album ufficiale dei Railcard, supergruppo composto da ex membri dei Dolly Mixture e dei Death In Vegas e dagli attuali membri degli Heavenly, arriva a deliziarci le orecchie con la sua adorabile verve britannica, in bilico tra suggestioni chamber e una freschezza compositiva dal taglio ’60s.

Canzoni solari, con quella tromba magica di Allison Thomson che punteggia i momenti più salienti, arricchendo di verve e brio il tutto. Poi beh, c’è il gioco vocale e i duetti allo zucchero filato di Rachel Love e Ian Button che infondono calore e ampiezza a un disco che, ascolto dopo ascolto, svela segreti e magie, sopratutto in virtù di quei studiatissimi e intriganti intrecci vocali che ci ricordano a tratti gli Stereolab e sono, realmente, il punto di forza del disco.

Singoli ed EP precedenti ci avevano già messo in guardia sulla bontà del progetto, ma qui sembra proprio che l’alchimia e la coesione musicale tra i vari componenti abbia raggiunto livelli altissimi e queste spezie c osì profumate e invitanti non possono che colpirci fin da subito.

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