credit: Ewen Spencer

I Fontaines D.C. pubblicano oggi il nuovo singolo “Tongue”, secondo brano estratto dal loro quinto album in studio, “Dopamine Chamber”, in uscita il 16 ottobre per XL Recordings.

Dopo il successo del primo singolo “Marianne”, “Tongue” esplora nuove sfumature del sound di “Dopamine Chamber”. «Abbiamo ripreso da dove ci eravamo fermati con Romance, introducendo gli elementi suonati dal vivo solo quando si sono rivelati davvero necessari», racconta Conor Curley a proposito della registrazione del brano.

Le note stampa ci dicono che l’album è come una costellazione dietro una nube di smog: potenti ballate e melodie che brillano nell’oscurità. In un mondo all’orlo del collasso, si chiede come il piacere possa trasformarsi davanti al pericolo, e quanto la ricerca di questo piacere possa rivelare su di noi. “L’album nella sua essenza rappresenta una stanza della dopamina“, racconta Chatten. “Ci entri e noi testiamo questi brani che alterano la mente o l’umore“.

Giovedi 8 ottobre si terranno listening party nei negozi di dischi di tutto il mondo.

Trovi la lista dei negozi coinvolti qui

La band irlandese farà anche 3 date in italia:

26 ottobre – Unipol Arena, Bologna (sold-out)

18 giugno – Rock in Roma, Roma

19 giugno – i-days festival, Milano