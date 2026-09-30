Primo album in ben dieci anni per gli Anthrax, che con “Cursum Perficio” tornano a far ruggire il motore per il piacere di tutti i fan del thrash metal vecchia scuola. Frutto di un lavoro lento e lungo, iniziato addirittura nella primavera del 2018, la dodicesima fatica in studio della band newyorchese si presenta come un’opera completa – quasi enciclopedica, oserei dire – a mo’ di summa di un percorso artistico partito quasi mezzo secolo fa.

Poco meno di un’ora di sano, vecchio heavy metal: moderno nel suono, con le chitarre di Scott Ian e Jonathan Donais e la batteria del virtuoso Charlie Benante a colpire con grandissima forza, ma antico nello spirito, da intendersi naturalmente nella maniera più nobile possibile.

Gli Anthrax di oggi non suonano vecchi o sfiatati, ma il fatto che ci abbiano messo così tanto per produrre nuovo materiale dovrebbe farci riflettere. Hanno davvero ancora qualcosa da dire? Perché “Cursum Perficio”, in superficie, presenta poche pecche; ma in realtà quasi tutti i brani sono attraversati da una certa mancanza di concretezza. Il gruppo gioca a lungo con la lama, ma di rado sferra il colpo fatale. Il risultato? Si fa una certa difficoltà ad arrivare al fondo di un ascolto che si trascina per quasi un’ora.

Il mix potente e gagliardo tra thrash e groove metal, macchiato dalla rabbia genuina dell’hardcore tipico della loro città d’origine, continua a essere la benzina che fa andare avanti il bolide degli Anthrax. Le forti dosi di melodia alla base di pezzi come “The Long Goodbye”, “It’s For The Kids” ed “Everybody’s Got A Plan” non frenano la velocità e l’aggressività di una band storica che, nonostante il lungo stop, riesce ancora a trovare qualcosa di nuovo e interessante da dire.

Penso al blast beat forsennato di “The Edge Of Perfection”, che suggerisce inaspettate influenze black metal, o alla martellante “Watch It Go”, probabilmente una delle canzoni più pesanti mai prodotte dagli Anthrax, piena di riff assassini e con un Benante che picchia come un fabbro sulle pelli.

Non manca tanto il desiderio di mettersi alla prova, quanto la capacità di incanalare nel modo giusto le idee e metterle al servizio di brani ben strutturati ed efficaci. In “Cursum Perficio” non è difficile imbattersi in qualche riempitivo, e questo è un bel problema per una band che ha costruito le sue fortune sul thrash metal più diretto e incisivo.