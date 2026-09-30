Qualche giorno fa, il 25 settembre per l’esattezza, gli U2, nell’ambito dei festeggiamenti dei loro 50 anni di carriera e come antipasto del nuovo album, sono tornati a suonare al Mount Temple, dove nel 1976 nacque tutta la loro storia, per un mini-live davanti a un pugno di studenti.



Fu al Mount Temple Comprehensive School di Dublino, nel 1976, che Larry Mullen Jr. affisse l’annuncio che diede poi via al gruppo. Fra i brani presentati c’era anche il nuovo singolo “Silencio”, brano che comparirà su “Carnaval De Luz”, il nuovo album in uscita il 13 novembre.

Che ne dite del brano nella sua versione live?