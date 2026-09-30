La Spagna incontra la Svezia e l’esplosione pop non può che essere assicurata.

La voce dolcissima e zuccherosa della nostra Cristina Quesada fa brillare il suo spagnolo che si adatta alla perfezione alla sapienza pop dei Red Sleeping Beauty che in questo nuovo EP mettono da parte le pulsioni elettroniche e viaggiano saldi e travolgenti su un guitar-pop scintillante e coinvolgente, fatto di melodie solari e chiatarre che non smettono di dispensare sorrisi e freschezza. C’è da dire che le tastiere non sono scomparse e anzi, quando prendono il controllo della situazione ci portano in un paradiso pop, provare per credere “Habia Olvidado”.

I fiati che fanno capolino nella title track e in “Malaga Popfest” sono un trionfo, come se, nel primo brano, trombette mariachi arrivassero a dirci che è ora di ballare, di muoversi e fare festa, nel primo brano, mentre nel secondo ci portano in dorate atmosfere anni ’60 con “parappappa” a profusione.

Morale della favola 5 brani poppissimi che si fanno amare fin dal primo ascolto…e vi assicuro che non vi fermerete al primo!!!

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Red Sleeping Beauty: Bandcamp