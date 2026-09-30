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Father John Misty pubblica “The X-panded Universe”, il nuovo singolo che esce in tutto il mondo per Sub Pop.

“The X-panded Universe” è stato scritto e composto da Josh Tillman, arrangiato da Drew Erickson e co-prodotto da Erickson e Tillman.

“The X-panded Universe” è il terzo singolo pubblicato da Father John Misty nel 2026, dopo “The Payoff“, uscito a maggio, e “The Old Law“, pubblicato a gennaio. Quest’ultimo brano era precedentemente noto ai fan di Father John Misty con il titolo “God’s Trash” e aveva fatto il suo debutto dal vivo durante i concerti dell’autunno 2024. Tutti e tre i singoli seguono la pubblicazione di “Mahashmashana“, acclamato sesto album in studio di Father John Misty nell’arco di dodici anni, uscito nel novembre 2024.