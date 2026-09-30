CREDIT: LUCY CRAIG

I GANS, originari delle West Midlands, hanno annunciato i dettagli relativi all’uscita del proprio secondo album omonimo, in uscita il 26 febbraio 2027 per Strap Originals.

Prodotto da YOUTH nel suo studio nel sud della Spagna all’inizio di quest’anno, dal punto di vista musicale l’album rivela un sound molto più ampio, che si addentra ancora di più nel mondo della musica elettronica.

Il duo composto da Thomas Rhodes (basso/chitarra/sintetizzatori/voce) ed Euan Woodman (batteria/voce/sintetizzatori) ha condiviso oggi “MY GOD IS A STRANGER”, l’ultimo brano estratto dall’album dopo il precedente singolo “DO YOU GLOW?”.

Parlando di “MY GOD IS A STRANGER” hanno dichiarato: “Durante la stesura dell’album, ci siamo lasciati con le nostre compagne, e questo ha influito sulla narrazione del disco. MY GOD IS A STRANGER incarna la ricerca di un individuo che cerca di trovare un senso di appartenenza all’interno di relazioni occasionali e avventure di una notte. Siamo sempre stati interessati alla spiritualità e all’occulto e, in passato, ci siamo persi in quel mondo. E questo ha cominciato a filtrare nei testi man mano che scrivevamo. Un calderone di sesso occasionale e stregoneria – in cui ci facciamo strada cercando di dare un senso a tutto ciò mentre avanziamo nella nostra vita.”

Il brano è accompagnato da un video di un’esibizione dal vivo autoprodotto, registrato al “The Vaults” di Vauxhall, a Londra, e vede la partecipazione di Tommy Lawther, membro della formazione live dei GANS, al sassofono.

Tracklist:



AT PEACE

OVER AGAIN

DO YOU GLOW?

MAKE ME WEAK

MY GOD IS A STRANGER

ARCHIE’S DAY

STEP PSYCHOSIS

I FEEL CONNECTED

LOVE HAS CHANGED

ROADTRIPPING