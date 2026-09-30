credit Steve Gullick

I Mogwai oggi annunciano il nuovo album compilation che percorre 30 anni di carriera “Happy Tears“, anticipato dal singolo “Underground” con il leggendario Iggy Pop, fuori ora. “Happy Tears” uscirà l’8 gennaio 2027.

Nel suo libro “Spaceships Over Glasgow: Mogwai, Mayhem and Misspent Youth”, Stuart Braithwaite dei Mogwai scrive di come Iggy sia stato un artista determinante nella sua vita: “Ascoltare gli Stooges mi ha cambiato la vita. Il loro album omonimo era praticamente la mia bibbia. Era allucinante, assurdo e completamente primitivo. Non avevo mai sentito nulla di simile e anche se si erano praticamente giù sciolti quando sono nato, ho imparato ad amare i tre album degli Stooges tanto quanto qualsiasi altra musica abbia poi mai ascoltato. Avevo una videocassetta VHS di Iggy dal vivo e la guardavo in continuazione. La sua performance era diversa da qualsiasi cosa o persona avessi mai visto prima. Lo spettacolo era fantastico, ma erano la sua voce e le sue canzoni a conquistarmi davvero.“

Parlando della loro collaborazione, Iggy dice: “Mi sono sempre piaciuti i Mogwai. L’inizio del brano mi ricorda la schiacciante solitudine dei nostri tempi. La parte cantata, arrangiata da Matt Sweeney, sembra fatta apposta per qualcuno che è incazzato e non ha problemi a dirlo“.

“Happy Tears” viene pubblicato su Rock Action Records, di proprietà della band e da essa gestita, che quest’anno festeggia a sua volta il trentesimo anniversario. Oltre al nuovo singolo, “Happy Tears” include i pezzi più rappresentativi e rarità tratti dall’intera discografia della band, tra cui un precedente singolo disponibile solo in formato digitale e una nuova speciale rielaborazione di “New Paths to Helicon 1″, intitolata “Brand New Paths to Helicon 1″, con la partecipazione della Budapest Art Orchestra diretta da Adam Wiltize (A Winged Victory For The Sullen, Stars Of The Lid).

Tracklist:

2xLP

Yes! I Am A Long Way From Home I’m Jim Morrison I’m Dead Hunted By A Freak Take Me Somewhere Nice Boltfor CODY Brand New Paths to Helicon 1 How To Be A Werewolf Auto Rock Remurdered Ritchie Sacramento Lion Rumpus Underground (feat. Iggy Pop)

4xLP & 2xCD version additional tracks