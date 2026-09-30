Ryley Walker ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto discografico con la AD 93 e ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Carrier”.

“Carrier” è il primo nuovo brano di Walker dopo l’album del 2021 “Course In Fable”.

Parlando del singolo, Walker afferma: “‘Carrier’ è un brano semplice. Solo distorsione digitale in PPOOLL/Max/MSP e un loop abbassato di tono tratto da una demo di chitarra fallita salvata sul mio telefono. Scartata anni prima. Completamente a pezzi, ma riproposta e rinnovata. L’ho lavorata a poco a poco nel mio appartamento nel centro di New York dopo i turni serali del mio lavoro nel settore dei servizi. Jam dopo il turno. Un periodo di grande stanchezza. Nonostante sembri brutale, mi è sembrato davvero il modo più facile e delicato per creare un brano“.

“Pensavo alla gente della mia città natale, Rockford, nell’Illinois“, continua Walker. “Persone che indossano pantaloni del pigiama di SpongeBob a un funerale. Li immaginavo urlare al volante di una Honda Civic da rottamare con un kit di rialzo. Mi ispirano ogni giorno. Ho pensato a Loren Connors. Ho pensato a Kevin Drumm. Ho pensato a Caspar Brötzmann. Fumavo sigarette in casa.”