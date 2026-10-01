Credit: press

“Waking Hours” è il secondo singolo tratto dal prossimo album dei Part Time Signals, “Duck’s Back, Baby”.

Dopo “Green Light”, questa canzone dal ritmo vivace racchiude la sensazione di vedere scorrere i giorni, mettendo in luce l’importanza di accogliere i cambiamenti della vita man mano che si presentano. Caratterizzata da un ritmo tipico degli anni ’60 (inconfondibile l’attacco della battria), la canzone procede a ritmo di chitarre ciondolanti che ci fanno sentire come se avessimo il mal di mare, come essere tirati a deastra e sinistra da un elastico, con queste linee di basso distorte e strati di tastiere di ogni tipo, in un susseguirsi incessante e frastagliato: tutto molto accattivante e decisamente pop.

“Duck’s Back, Baby” è il seguito dell’album di debutto “Another Day In Paradise” e dell’EP “The Window”. È stato registrato autonomamente in cinque giorni intensi presso i Giant Wafer Studios nel Galles centrale, con successive registrazioni aggiuntive effettuate nella loro sala prove e nelle rispettive case.

Listen & Follow

Part TimeSignals: Bandcamp