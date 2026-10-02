I Palaye Royale annunciano il loro sesto album in studio “Amsterdamage” in uscita il 22 gennaio 2027 su Sumerian Records/Virgin Music Group. Il primo singolo “Lost In Translation” è già disponibile.

Arriva oggi anche l’annuncio di un lungo tour internazionale che vedrà Remington Leith, Sebastian Danzig ed Emerson Barrett calcare i palchi delle arene di tutto il mondo. I fan che pre-ordineranno “Amsterdamage” dallo store Sumerian prima di martedì avranno accesso a una presale dedicata dei biglietti.

La tournée farà tappa a Milano con appuntamento prodotto da Vivo Concerti e previsto lunedì 15 marzo 2027 al Fabrique di Milano.

Biglietti QUI.

Emerson ha rivelato: “Penso che se non ci fosse stato questo album avremmo preso tutti strade diverse. Dopo aver perso nostra madre, questo è il nostro modo di rinascere come fenici dalle nostre ceneri. Ognuno di noi ha affrontato il lutto a suo modo, con sé stesso, con i propri partner, ma anche come fratello. Questo legame creativo ci ha tenuti insieme.”