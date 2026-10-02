Amare gli altri spesso ci provoca tanto dolore quanto gioia. A prescindere dal sapore che ci lascia in bocca, continuiamo a desiderarlo ardentemente, e esso continua a tornare da noi ancora e ancora. Amore e dolore che provengono dalla stessa fonte: ecco cosa ci dice Ella Aslin con la sua canzone “Prophecy”. Una canzone bellissima e toccante.



Un brano folk molto gentile, in punta di piedi se vogliamo, che mantiene una caratteristica quasi sognante. Rurale, certo, ma con questa fortissima carica eterea che rende suggestivo il brano nel suo incedere chitarra/voce e qualche lieve arrngiamento sotto traccia. Un sogno folk evocativo e magico.

Finora la musica di Ella ha esplorato temi quali l’identità, la perdita dell’innocenza e il dolore di innamorarsi e disinnamorarsi delle persone. Il suo primo album è una riflessione sulla sua tarda adolescenza e sui primi anni venti, che svela gli strati intrecciati di nostalgia, amore, stanchezza e dolore che hanno accompagnato il suo passaggio dall’infanzia all’età adulta. Gli arrangiamenti di Ella riflettono la sua profonda comprensione della costruzione compositiva di un mondo, eppure i suoi testi sono oneste introspezioni che ci riportano a noi stessi mentre attraversiamo i nostri mondi insieme a lei.

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