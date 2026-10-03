Courtney Barnett mancava da Milano da tantissimo (tempi del Tunnel che lei stessa ricorda); avvistata, se non sbaglio, a Camaiore in una delle primissime edizioni di quel gioiello di festival chiamato La Prima Estate, ma poi un ruolo da “desaparecido” assunto dalla songwriter australiana, almeno nei confronti del Belpaese.

Detto questo, di nuovo in pista a supporto del recente nonché ultimo lavoro sulla lunga distanza “Creature of Habit“, uscito il 27 marzo scorso, che ci riporta la talentuosa cantautrice di Melbourne, già al sesto giro di boa (prenendo in considerazione anche il simbiotico album con Kurt Vile e l’esperimento strumentale), ad un sound solido, coevo ad una certa maturità artistica ormai assodata, quanto uno status di considerazione meritatamente acquisito a spron battuto, grazie anche ad un percorso senza compromessi e consolidato, così come a una ricerca spasmodica di una qualità spesso dimenticata e sottovalutata in molti altri album odierni: non vorrei affrontare sempre gli stessi argomenti, ma Courtney ci mette del suo per mantenere alta l’asticella.

Inizialmente programmata al Lime (ex Propaganda), nuova venue al servizio della musica live, sempre in quel di Milano sud, ma nel mentre riprogrammata agli storici Magazzini Generali, club che non ha certo bisogno di presentazioni e che ha visto passare sul suo palco decine, per non dire centinaia, di artisti, molti dei quali oggi superstar da platee mastodontiche.

Aprono la serata gli Huarinami, che si rivelano una sorpresa alquanto gradita: non li avevo mai sentiti nominare, ma già in fase di pre-ascolto via streaming mi sono sembrati molto interessanti. Duo francese ma “London based“, come recitano le note recuperate in rete. Una manciata di brani al momento disponibili sulle piattaforme, ma di gran sostanza, tra indie-rock e folk, accompagnati da una pregevole scrittura.

Nella dimensione live si presentano in quattro, basso, chitarra e batteria; va detto che mi hanno convinto solo a tratti, complice anche un suono non perfetto, un po’ confuso, che ha fatto perdere le linee melodiche dei brani, assolutamente ficcanti in studio. Primo concerto in assoluto di una certa caratura per il combo transalpino. Detto questo band da annotare.

Courtney (in orari rispettati al secondo) parte alle 21.07 e fa un live eccellente in trio senza girarci troppo intorno, come del resto è la sua musica fin dal giorno zero.

Accompagnata da una splendida Stella Mozgawa, già musicista delle Warpaint (che speriamo possano tornare sulle scene), con la quale ha condiviso anche parte del lavoro svolto sull’ultimo album: non una batterista qualunque, ma colei che ruba l’occhio, per un personale approccio ritmico allo strumento. Completa la formazione il sodale bassista Bones Sloane, compagno di viaggio fin dai tempi dell’anonimato underground. Sono solo in tre, ma suonano per quindici.

Serata ancora ampiamente estiva, infatti si soffre un po’ il caldo, Magazzini sold-out almeno dal colpo d’occhio, sempre meno della gente che la vedrebbe all’estero, dove è un nome da pole position, ma tutto sommato c’è un bel pubblico anche in Italia. Un’ora e mezza tirata tutta d’un fiato.

Sono quei concerti per cui ci si riconnette con il pianeta musica per un’artista eccellente. Setlist pressoché identica al recente tour estivo, con tutti i capisaldi di una carriera già importante, portando in palmo di mano il bellissimo nuovo album (tra i migliori dischi dell’anno). Indie-rock suonato con il coltello tra i denti, ma anche una sempre bellissima “Need a little” dal secondo album, a testimoniare ancora una volta come andrebbe scritta una ballata; le agognate chitarre che sfacciatamente tornano protagoniste attraverso le due diverse Fender Jaguar, che si alternano a una bianca e stupenda stratocaster, e imbracciate da Courtney suonano una meraviglia e lei, banale dirlo, è davvero bravissima, quanto i succitati compagni, che non sono da meno, colorando con sintesi le montagne russe che gravitano tra momenti più rumorosi ed eccentrici, passando per riflessioni più leggere per un live dove c’è tutto quello che chiunque vorrebbe ascoltare.

Cosa si può chiedere di più? Tutti aspettavano “Pedestrian At Best”, che arriva, con il suo wall of sound, come penultima, prima del saluto di “Nobody really cares of you don’t go to the party”, entrambi già classici di decade, ma una scaletta esemplare come questa, grazie ad un susseguirsi di brani uno più bello dell’altro, non capita tutti i giorni.

Assolutamente fuori categoria!