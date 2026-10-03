In questo ultimo mese i Brigitte Calls Me Baby ci hanno deliziato con ben 2 uscite.

A inizio settembre era uscita “Geordie”, ora ecco “Altitude”, chissà che presto non esca un 7″ che possa contenere queste due canzoni inedite.

Per la prima la band ne parlava così: “Abbiamo scritto questo brano in una notte di ottobre a Chicago. Wes è andato in macchina a casa di Devin spinto da un improvviso slancio creativo, ma senza idee concrete. Devin stava canticchiando nella stanza accanto, come si sente all’inizio del brano, e ci è venuta l’idea per la canzone. Abbiamo aperto una sessione e, un’ora dopo, “Geordie” era pronta.“

“Altitude” a quanto si legge risale alle session di “Irreversible“.

La band ha chiuso in questi giorni una breve serie di concerti europei (Italia esclusa) per tornare poi in USA per un tour nord americano imminente.