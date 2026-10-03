Per celebrare i 25 anni con l’etichetta Domino, James Yorkston pubblicherà, il 27 novembre, “La Magnifica“, una raccolta di diciannove brani che ripercorre il suo lungo percorso artistico fino ad oggi. Questo doppio album contiene non solo i momenti salienti della sua carriera, tratti dai suoi quindici album pubblicati dall’etichetta, ma anche due brani inediti aggiuntivi, “Hard Times Of Old Edinburgh” e “The Time Was Short, But I Was Happy”, il primo dei quali è già disponibile.

La retrospettiva abbraccia tutta la sua carriera e comprende brani dai suoi esordi con gli Athletes, passando per le sperimentazioni Yorkston/Thorne/ Khan fino alle sue recenti avventure in Svezia attraverso le collaborazioni con Nina Persson e Johanna Söderberg.

Parlando del nuovo singolo, dice: «Questa canzone è stata registrata a tarda sera durante le sessioni di Nina e Johanna. Dato che né Nina né Johanna vi partecipano, non l’avevo presa in considerazione per quell’album, ma è un brano a cui sono tornato più e più volte da allora e sono felicissimo che venga finalmente pubblicato. Parla soprattutto dell’ottimismo spensierato dei miei ultimi anni da adolescente, quando mi sono trasferito per la prima volta dalla campagna del Fife alle luci sfavillanti di Edimburgo. “Non potevamo licenziare il cantante perché possedeva tutti gli amplificatori” – proprio così.»

Tracklist:





Side A

1 Summer Song

2 Queen of Spain

3 Sweet Jesus

4 I Awoke

5 Tortoise Regrets Hare



Side B

1 The Lang Toun

2 Little Black Buzzer

3 St Patrick

4 Broken Wave (A Blues For Doogie)



Side C

1 Woozy With Cider (Jon Hopkins Remix)

2 La Magnifica

3 Would You Have Me Born With Wooden Eyes

4 When the Haar Rolls In

5 A Moment Longer Nina Persson



Side D

1 Struggle

2 An Upturned Crab

3 Oh Light, Oh Light feat. Johanna Söderberg

4 Hard Times Of Old Edinburgh

5 The Time Was Short, But I Was Happy