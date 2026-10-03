Steven Wilson pubblica “On Chapel Slope”, il nuovo brano tratto dal suo prossimo album, “Requiem For A Village”, in uscita per Fiction il 6 novembre 2026.

Se “The Overview”, esplorava le profondità, le distanze e le desolazioni dello spazio profondo, “Requiem For A Village” restringe il campo a un minuscolo angolo sconosciuto, sepolto da qualche parte fuori dalle mappe delle isole britanniche. La storia che si trova al cuore del nono album di Steven Wilson si allontana dal mondo moderno e si avventura nell’ignoto, stabilendosi in un villaggio che si trova al di là del tempo e dello spazio.

“Volevo tornare a un tipo di musica in cui si possano sentire le impronte digitali metaforiche. Insistere sui gesti umani e sulle imperfezioni della musica, su quelle cose che non possono essere create attraverso un software. Per esempio, utilizzare esclusivamente sintetizzatori analogici, con tutta la loro imprevedibilità, oppure non avere strumenti perfettamente accordati.

Ma questo mi ha portato anche a prendere in mano il violino, l’oboe, o a provare a suonare la batteria, suonando cose che in realtà non so suonare, ma riuscendo comunque a ricavarne qualcosa che mi ha ispirato in modi che non mi aspettavo.

Affrontare la musica con un senso di innocenza e vedere dove mi avrebbe portato. E mi ha portato al villaggio.”