I The Goods arrivano dalla California, e direi che in fatto di sole, estate e perfette colonne sonore di giornate in spiaggia se ne intendono, ma, ovviamente, sono anche pronti e assolutamente attendibili quando è il momento di darci il segnale che è tempo di mettere via il costume per entrare in clima autunnale. Il titolo del loro nuovo album è un segnale più che chiaro che, come cantavano i nostri Righeira, l’estate sta finendo, ma va celebrata con le canzoni giuste.

Ecco, “Goodbye Summertime” è proprio figlio di quell’addio, di quel saluto ai mesi dell’anno in cui ci si sente più liberi, più spensierati, più sognatori, magari con un amore che è appena arrivato o un classico flirt estivo che è già finito lasciandoci un bel po’ amareggiati per promesse mai mantenute: Rob Good queste cose le sa alla perfezione per averle vissute proprio sulla sua pelle e allora ecco un disco in cui euforia, nostalgia e struggimento si mescolano alla perfezione, tutto sotto un ombrello musicale delizioso che raccoglie Beatles, un pop-folk dal gusto ’60s, popedelia e un ipermelodico power pop baciato da sole. Un trionfo melodico che si snoda lungo 14 brani in cui i ritornelli sgorgano da una fonte musicale magica a cui abbeverarsi senza sosta.

<a href="https://dandyboyrecords.bandcamp.com/album/goodbye-summertime">Goodbye Summertime by The Goods</a>

Potrete avere il cuore spezzato, potrete essere pronti a spiccare nuovamente il volo o state già al settimo cielo…beh, sappiate che “Goodbye Summertime” farà comunque al caso vostro. Abbiatene cura.

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