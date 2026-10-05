Parte I: QUI.

Non tutti i punk avevano la stessa idea di società, e non tutti consideravano la politica una parte essenziale della propria musica. I Clash svilupparono un linguaggio apertamente politico, affrontando razzismo, disoccupazione, violenza istituzionale e conflitti internazionali. I Crass, nati anche loro nel 1977, costruirono, invece, un’esperienza anarco-punk nella quale musica, pacifismo, critica delle istituzioni e auto-produzione erano parti imprescindibili e necessarie di un medesimo progetto politico, sociale, esistenziale e sonoro.

Il movimento Rock Against Racism, fondato nel 1976, contribuì, inoltre, a creare un terreno d’incontro tra punk, reggae e mobilitazioni antirazziste, in un Regno Unito dove il National Front Party cercava consenso tra i giovani. Il grande carnevale di Victoria Park, a Londra, nel 1978, rese visibile ed evidente questa nuova convergenza. Non fu soltanto un concerto: fu la dimostrazione pratica che scene musicali differenti potevano riconoscere interessi comuni e costruire uno spazio pubblico condiviso.

Crass – Stations Of The Crass (1979)

Ma la storia del punk politico non coincide solo con quella britannica. Negli Stati Uniti, i Dead Kennedys e i Black Flag avrebbero trasformato la satira politica in un linguaggio feroce contro l’autoritarismo, il consumismo ed il conformismo. I Bad Brains, invece, avrebbero portato nell’hardcore-punk di Washington, quello suonato anche dai Minor Threat, una combinazione di velocità estrema e reggae.

Il confronto con il presente non può ridursi alla banale domanda se oggi esista ancora una musica di protesta. Esiste, e attraversa generi, paesi e generazioni. La questione riguarda, piuttosto, il rapporto tra dissenso culturale e organizzazione collettiva.

Nel 1977 le culture giovanili si sviluppavano dentro un mondo in cui partiti, sindacati, movimenti studenteschi, collettivi e organizzazioni territoriali avevano ancora un ruolo importante e fondamentale nella vita pubblica. Il punk poteva contestarli, rifiutarli o attraversarli, ma si confrontava con forme di partecipazione già esistenti e riconoscibili. Oggi, invece, le mobilitazioni possono nascere e diffondersi attraverso reti digitali, raggiungendo persone che le organizzazioni tradizionali avrebbero avuto difficoltà a coinvolgere, raggiungere ed intercettare. Allo stesso tempo, però, la comunicazione virtuale favorisce la frammentazione, la polarizzazione e una partecipazione che si esaurisce, spesso, nella sola visibilità virtuale del dissenso.

Dead Kennedys – Fresh Fruit For Rotting Vegetables (1980)

Non è una trasformazione univocamente negativa. Le reti digitali hanno permesso di documentare abusi, di coordinare proteste e di dare voce a soggetti precedentemente esclusi. Ma la possibilità di comunicare non coincide, necessariamente, con la capacità di modificare i rapporti di potere. Anche la libertà della rete, oggi, è meno scontata di quanto promettesse l’immaginario dei suoi primi decenni di vita. Molte organizzazioni indipendenti, infatti, registrano, da anni, il declino della libertà di internet a livello globale.

Il dissenso contemporaneo dispone, ovviamente, di strumenti di diffusione che il movimento punk del 1977 non avrebbe potuto mai immaginare. Ma questi strumenti operano, spesso, all’interno di infrastrutture commerciali manipolate o soggette al controllo diretto degli Stati. È una contraddizione fondamentale: possiamo parlare ad un pubblico potenzialmente globale, ma non possediamo, necessariamente, i luoghi attraverso i quali possiamo raggiungerlo.

Black Flag – Damaged (1981)

Il punk, in fondo, non è mai esistito completamente al di fuori del mercato. I Sex Pistols furono anche il risultato delle intuizioni commerciali di Malcolm McLaren e della costruzione estetica sviluppata attorno al negozio londinese “SEX”, legato a Vivienne Westwood. Le grandi case discografiche dell’epoca si interessarono immediatamente al fenomeno, mentre giornali e televisioni contribuirono a trasformare, sistematicamente, lo scandalo in pubblicità. Ma l’immagine di un movimento puro, sincero, indipendente e, successivamente, corrotto dall’industria musicale non regge ad un esame obiettivo. Le contraddizioni tra autonomia e commercializzazione erano presenti fin dall’inizio. La novità fu che, accanto alla ribellione, venduta come prodotto, si svilupparono forme concrete di indipendenza.

Le fanzine, le piccole etichette, le radio, i negozi di dischi, i circuiti di concerti e le distribuzioni alternative consentivano di costruire una scena artistica che non dipendesse, esclusivamente, dalle grandi imprese discografiche. La Rough Trade, fondata come un negozio, a Londra, nel 1976, e divenuta un’etichetta discografica nel 1978, è uno degli esempi più importanti di quell’ecosistema. Non si trattava soltanto di vendere dischi diversi. Si trattava di sperimentare rapporti diversi tra chi produceva, chi distribuiva e chi ascoltava musica.

Bad Brains – Bad Brains (1982)

Oggi la produzione musicale è, sotto molti aspetti, più accessibile che nel 1977. Un computer e un’attrezzatura relativamente economica permettono di poter registrare, plasmare e pubblicare la propria musica, senza dover passare, necessariamente, attraverso uno studio professionale. L’accesso alla produzione, tuttavia, non garantisce l’accesso al pubblico, né una remunerazione adeguata. Le piattaforme di streaming hanno ampliato, enormemente, la disponibilità dei cataloghi musicali, ma hanno anche reso la visibilità una risorsa centrale. La possibilità di essere ascoltati dipende da una combinazione di reti sociali, di promozione adeguata, di raccomandazioni algoritmiche, di investimenti mirati.

Non è scomparsa la mediazione industriale: si è trasformata. Un tempo, un’etichetta poteva decidere se pubblicare o no un disco. Oggi, un artista può pubblicarlo autonomamente, ma deve comunque confrontarsi con le condizioni economiche e tecnologiche della distribuzione digitale. La distinzione tra indipendenza artistica ed indipendenza economica resta, quindi, essenziale.

Minor Threat – First Two Seven Inches (1981)

C’è poi un aspetto ancora più paradossale. L’estetica punk, nata anche dal riutilizzo di materiali poveri, dagli abiti strappati e dalla trasformazione creativa di oggetti quotidiani, è diventata un repertorio stabile della moda internazionale e delle grandi firme. Le spille da balia, le borchie, gli anfibi o le giacche di pelle non rappresentano più una rottura con il consumo, ma possono diventare prodotti di lusso. Sarebbe, comunque, ingenuo concludere che ogni contaminazione commerciale svuoti, automaticamente, un’espressione culturale del suo significato intrinseco. Una band può raggiungere un pubblico ampio senza dover rinunciare alla propria autonomia artistica; un’etichetta indipendente può riprodurre i rapporti di lavoro discutibili di una major; un concerto underground può essere politicamente irrilevante.

L’indipendenza non è una qualità che si acquisisce una volta per tutte. È una pratica da verificare nei rapporti concreti di produzione, di distribuzione e di partecipazione. Forse, è proprio questo uno degli insegnamenti più attuali del punk: non basta avere un’estetica antagonista. Ma bisogna continuamente interrogarsi, dubitare, osservare quel che avviene attorno a noi.