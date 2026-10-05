No ragazzi, ma i Whirr qui ci fanno impazzire. E i Luster pure!!!!

Andiam con calma o mi faccio prendere la mano. Whirr e Luster uniscono le forze in questo split EP appena uscito e decisono di fare le cose per bene, anzi, per benissimo, piazzando dei brani di assoluto valore, sopratutto i Whirr che dimostrano di essere dei fuoricalsse assoluti in ambito shoegaze.

“Spiral Again” inizia con una colata lavica chitarristica degna dei migliori MBV, con quel ritmo alla moviola che ci inebria mente e cuore e già siamo rapiti, ma poi ci sono questi stop pazzeschi in cui tutto si fa etereo e sognante, come se fossimo in un sogno in cui potenti scosse ci colpissero, risvegliandoci solo in parte, perché poi il mondo etereo ci richiama a sè e non ci molla, ci tiene stretto. Io sono completamente in estasi. Rapito di fronte a tanta sapienza sonora. “Wish I Could Give You The World” è altrettanto superba e sognante. Una specie di dream-pop narcolettico, intriso di petali di rose e profumi che ci portano in uno stato di beatitudine costante. Due canzoni superlative che non smetto di ascoltare in loop.

I Luster non posono essere da meno, visto come i Whirr hanno alzato l’asticella, e allora eccoli spingere forte sul ritmo in “Against The World”: groove e chitarre rombanti e assordanti che ci entrano nelle orecchie e la fusione è favolosa, così ipnotica e coinvolgente che lascia un costante bisogno di essere nuovamente assaporata. “Forever” è pazzesca. Giuro. La band ha questa forza e questa potenza sul ritmo che ci cattura all’istante e poi ecco che entrano le chitarre e l’onda ci spazza via: colpisce l’aequilibrio, il totlae controllo delle parti, l’impressione assoluta di controllare un mare in tempesta.

Dio mio. 4 tra le canzoni shoegaze più belle ascoltate quest’anno.

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Whirr & Luster: Bandcamp