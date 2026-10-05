Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace, Ellis Dickson, Michael Dunlop, Dillon Harrison e Jed Bevington tengono fede alla fama di band selvaggia maturata con l’esordio “Woof” del 2024. “Cancel Me (I’m Tired”) è il risultato di due anni trascorsi in tour, un sound più coeso e compatto rispetto al recente passato, rodato dalle ore passate sul palco.

Credit: Emma Toma

Dicono di essere stanchi ma non lo sembrano i Fat Dog e il piede rimane sempre ben saldo sull’acceleratore. Chitarre e batteria, indole tra punk e hardcore, i sintetizzatori tiratissimi di “Smile And Wave” irresistibili come il lato più elettro pop della ruvida “Go Fuck Urself” e della title track ammiccante e ritmata o di “Heart Of Darkness” che ha qualcosa di misterioso e dark come il titolo promette.

L’arrembante “Shit Love” è uno dei brani più avventurosi e senza freni, “Call It What You Want” riflette sulla quotidianità politica con brutale e melodica semplicità, “Snakes” è un tiro mancino con un insistente fischiettio e un piano stile western, la chitarra acustica a dettare il ritmo, “Bad Dog” è un altro brano feroce, ruvidissimo, come “The Devil” più rock e irriverente.

Inaspettata la chiusura con “Aliens” inizio soffuso quasi da crooner che poi sale di ritmo pur mantenendo una vena saldamente melodica. Trentaquattro minuti senza filtri per un disco che dice quanto deve e quanto basta, una prova di sintesi e adrenalina per i Fat Dog che del resto sono sempre stati una band molto grintosa, qui lo diventano ancor di più puntando sull’immediatezza di brani che sono un’evoluzione rispetto al disco d’esordio .