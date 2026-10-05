Dopo quattro anni di silenzio – “Amen” era uscito a marzo 2022 – lo scorso maggio Get Well Soon era tornato con il suo settimo LP, “Minus The Magic”, ma ora è già pronto a dargli un seguito: il suo nuovo full-length si chiamerà “Séance” e sarà pubblicato il prossimo 30 ottobre via Scarlet Beast Records.

Il musicista nativo del Baden-Württemberg lo definisce come “l’album gotico” (tra virgolette) sull’intelligenza artificiale, sulla comunicazione con i morti e su ciò che accade quando si chiede consiglio contemporaneamente al passato e al futuro. Ai morti e ai non morti, per intenderci.

Questo potrebbe dare l’impressione di un piano malvagio. Ma, in tutta onestà, sarebbe la prima volta nella storia di Get Well Soon che riusciremmo a mettere in piedi una cosa del genere.

Quindi forse è stata una forza soprannaturale a volere che andasse così. Probabilmente.

Ad ogni modo, “Séance” arriva proprio in tempo per ravvivare il vostro prossimo Monster Mash con qualche suono nuovo, invece di dover ascoltare “Monster Mash” ancora una volta.

Konstantin Gropper, titolare del progetto, intanto condivide un nuovo singolo, “Siri, What Ruined The West?”, che potete ascoltare qui sotto.

Ti capita mai di avere la sensazione che il mondo occidentale non sia più così accogliente come un tempo? Che fine ha fatto la promessa “fine della storia“? E che dire di quel “passato migliore” che in realtà non è mai esistito?

“Siri, What Ruined The West?” cerca di andare a fondo della questione. O almeno di tenere a bada il piagnucolone che c’è in noi. A tal fine, sono stati “evocati” personaggi storici, conversando con loro tramite un’app chiamata Hello History: George Orwell, Hannah Arendt, Karl Marx, Maria Antonietta, Gesù, Kurt Cobain e molti altri.

Allora, cosa ha rovinato esattamente l’Occidente? Sorprendentemente, le risposte tornavano sempre alla stessa conclusione: forse non si tratta tanto di avere “troppo poco“, quanto di avere “troppo“. Troppe informazioni, troppo consumo, troppe opinioni, troppa comunicazione – e chi più ne ha più ne metta. La colpa è del capitalismo e dei social media? Ma va? Sherlock!

Ecco perché il testo contiene un numero insolitamente elevato di parole che iniziano con “Over…”. I morti – e Kurt Cobain – sono d’accordo.

“Séance” Tracklist:

1. Séance

2. Goth 101

3. Arthur & Harry

4. Hallucination No.4

5. Human Potential Advisor

6. Holiday In Lily Dale

7. Khaleesi

8. Nothing Is Lost

9. IBM7094 & HAL 9000 & Me

10. The Wreck Of The Deutschland

11. The Undead Choir

12. Unanswered Questions

13. Siri, What Ruined Rhe West?

14. Witness Impact

15. You Need Me