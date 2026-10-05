Primavera Sound compie 25 anni! Dal 2001, la storia frenetica di Primavera Sound procede inarrestabile, minuto dopo minuto, al passo con l’evoluzione della musica contemporanea. Il prossimo appuntamente sarà dal 2 al 6 giugno, attorno a una line-up di 151 artisti e band, dominata dalla presenza femminile, che fanno inequivocabilmente parte del lessico di Primavera Sound.



Un viaggio che il prossimo anno ci porterà da Doechii, supernova della scena rap americana che, spinta dal mixtape Alligator Bites Never Heal e dalle sue iconiche performance dal vivo, ha spinto i confini del genere diventando un’artista versatile, al suo debutto in Spagna; a Phoebe Bridgers, cantautrice di un’intera generazione, ancora di più dopo il trionfale ritorno segnato da Lost Weekend, il suo attesissimo terzo album; agli eroi irlandesi Fontaines D.C., assolutamente inarrestabili alla vigilia di Dopamine Chamber, il loro nuovo album, pronti a coronare la loro ascesa fulminante a Primavera Sound; ai Massive Attack, pronti a consolidare il loro legame con l’avanguardia debuttando finalmente — e a lungo attesi! — al festival; ai Turnstile, così voraci che, per fortuna, non ne hanno mai abbastanza; ai The Chemical Brothers, leggende della dance music la cui storia incontrerà per la prima volta quella di Primavera Sound; a Robyn, la popstar preferita dalla popstar che preferisci; alla camaleontica FKA twigs, pronta a presentare uno show completamente nuovo; a Bad Gyal, da Barcellona al mondo con una valigia piena di anthem; e a Hayley Williams, figura di riferimento del rock al femminile, che brilla in una line-up ricchissima di donne, dopo oltre due decenni trascorsi a lottare perché qualcosa del genere non fosse soltanto un’utopia. Almeno a Primavera Sound non lo è: le donne sono indiscutibilmente protagoniste di una line-up in cui l’equilibrio di genere è ancora una volta garantito.

E questa 25ª edizione al Parc del Fòrum vedrà anche protagonisti Lola Young, con l’eco della sua hit Messy ancora nelle nostre orecchie; Skrillex e l’artista australiana Ninajirachi, in un set b2b profondamente evocativo che chiuderà il festival; le icone indie Pavement; la slovacca ADÉLA, emersa come rivelazione pop dell’anno; i professionisti del party Prospa, ancora immersi nella scia del successo seguito all’uscita della hit estiva Free Your Mind; Caroline Polachek, che continua ad aggiungere nuove dimensioni alla sua affascinante personalità; quel mostro a sei teste chiamato King Gizzard & the Lizard Wizard; i Bleachers guidati dal geniale Jack Antonoff; l’inossidabile duo della musica elettronica Underworld; l’enigmatico rapper britannico EsDeeKid; e ANOHNI, con la sua capacità di unire bellezza e dolore, in questa occasione incanalata in uno speciale set composto da brani del suo amico e collaboratore Lou Reed.



Ovviamente questa è solo una piccolissima parte degli artisti che saranno presenti.

Il lessico di Primavera significa anche sapere che, per quanto questa line-up sia già una fonte inesauribile di ispirazione musicale, c’è ancora molto da scoprire su ciò che il festival del prossimo anno porterà con sé. Primavera Sound Barcelona 2027 si svolgerà dal 3 al 5 giugno, senza contare la giornata inaugurale gratuita di mercoledì 2 giugno e il party elettronico di chiusura, Primavera Bits, domenica 6 giugno, che vedrà protagonisti tre pionieri dell’elettronica: Richie Hawtin, Four Tet e Dixon. L’evento segnerà la prima volta in assoluto in cui i tre si riuniranno in qualsiasi parte del mondo per un viaggio di otto ore fatto di set alternati.

Il Parc del Fòrum ospiterà tutte queste attività come epicentro del festival, ma diversi spazi e locali in tutta Barcellona accoglieranno un programma complementare — ancora da svelare — che trasformerà la 25ª edizione di Primavera Sound in un’intera settimana di musica. Inoltre, Primavera Pro, il punto d’incontro di Primavera Sound per i professionisti dell’industria musicale, celebrerà la sua 18ª edizione dal 2 al 5 giugno, debuttando nella nuova sede del DHub con un programma di conferenze e showcase che sarà annunciato a breve.

Dalla pubblicazione della line-up di Primavera Sound Barcelona 2027 fino al 7 ottobre alle 23:59 CEST, sul sito di Primavera Sound sarà disponibile un modulo di registrazione per la Fan Sale, che consentirà di accedere alla possibilità di acquistare il biglietto intero del festival in tariffa General a 295 € (più commissioni di prenotazione) e il biglietto intero VIP a 545 € (più commissioni di prenotazione).

L’8 ottobre, tutti gli utenti registrati riceveranno un’e-mail con le istruzioni per accedere alla Fan Sale, a partire dalle 11:00 CEST. La Fan Sale resterà attiva per 24 ore o fino a esaurimento dei biglietti.

La vendita generale dei biglietti aprirà il 9 ottobre alle 11:00 CEST su Fever, con il biglietto intero General a 350 € (più commissioni di distribuzione) e il biglietto intero VIP a 545 € (più commissioni di distribuzione).