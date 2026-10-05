<< I spend all day looking for a sign >>

Il quinto album di Johnny Marr “The Age Of Everything” irrompe necessariamente nella quotidianità di ognuno di noi, fan o meno, perché simbolo di un progetto sempre in divenire della sua qualità e produzione artistica. Una struttura architettonica in continua evoluzione e lavorazione, una necessità impellente di sporcarsi le mani figlia delle sue origini familiari working class, il papà operaio e la mamma inserviente, interfacciandosi costantemente con la realtà e relazionandosi con essa, rappresentata in primis dal suo pubblico più fedele, poi dai semplici ascoltatori che anche solo per una questione di deferenza apprezzano ancora il suo lavoro, e dagli individui tutti.

Credit: Gaëlle Beri

Johnny Marr è l’heritage che non conosce secolarizzazione, il naturale svolgimento dell’azione trasformata in essenza lirica e musicale in un’epoca così mediata e veloce, liquida, ansiogena, in cui grazie a lui si ha invece la possibilità di fermarsi e ragionare sui riferimenti e sulle sonorità che hanno influenzato ed influenzano tuttora la produzione musicale UK – e non solo – da una quarantina d’anni a questa parte ed interpretarli oggi come ancora validi, plasmandoli secondo la dinamicità del tempo. Un codice condiviso tra artista ed ascoltatore che accende la comunicazione, ovvero l’interazione e relazione che mittente e destinatario sigillano.

Se l’effetto nostalgia di questi ultimi anni – e recentissime settimane – sta nuovamente rifocillando le tasche degli artisti, con Johnny Marr, che invece per il momento ha più volte rifiutato questo concetto e qui ne abbiamo parlato, troviamo invece la forza delle radici e la crescita produttiva delle sue diramazioni in cui non c’è un semplice richiamo al passato, ma nuove produzioni che confermano che non è necessario solo ricordare bensì creare nuovi ricordi.

Passando direttamente a “The Age Of Everything”, nel brano “It’s Time”, punta di diamante dell’album, veniamo fisiologicamente risucchiati indietro nel tempo, quasi ad aspettarsi che al microfono arriverà la voce di Morrissey; “Spin” è inconsciamente l’alter-ego di “Easy Money” inserita in “Playland”, secondo album da solita, in cui se le cose non vanno bisogna continuare a provarci puntando però su ste stessi; “That Feeling” profuma eighties e di Bowie e Police, ma col tocco jangle tipico dell’artista di Manchester. “In And Out Of Love” richiama ad uno degli inni smithsiani per eccellenza, utilizzato indegnamente un paio di anni fa per biechi interessi politici – qui ne abbiamo parlato – ma non c’è mai odore di riciclo, ma di pura creatività ed espressività. “This is the record that’s been the most cathartic” ha dichiarato l’artista presentando l’album, costruito pezzo per pezzo prima a Londra, poi lungo l’East Coast del nord America durante i live in cui presentava già la sua nuova musica, per registrarlo infine a Manchester.

Un prodotto itinerante così come la vita e la percezione che si ha di essa nelle cose che ci appaiono, che viviamo, che si manifestano. “This research and development brought a new energy to the songs. How we perceive things as we move through life. Considering the possibility of everything: good and bad. Choosing the promise of the future, with defiance and resistance”. Continua ancora Johnny Marr “it’s not necessarily a negative statement. There’s a sense of overwhelm in the culture brought about by technology, but looking at it with a different light, there could also be a sense of possibility”, sottolineando quanto si possano abbracciare le nuove possibilità, pur rimanendo guardinghi, attenti e critici senza inghiottire ad occhi e naso chiusi tutto ciò che ci viene proposto come innovazione e progresso.

Nei live di questa estate lungo l’Italia, qui a Verona, la platea continua ad omaggiarlo con “Johnny Fuc***g Marr”, come a Roma in cui il set minimale e la formazione da quartetto da live pub music hanno rispettato le aspettative. Niente orpelli, musica e vecchie e nuove emozioni.

Tornando alle parole nell’incipit dello stesso Marr, il segno linguistico per il semiologo svizzero De Saussure, era ed è il rapporto tra concetto (il significato) e l’immagine acustica (il significante) quindi il mezzo che lo esplicita. Beh, direi che “Age Of Everything” ha centrato l’obiettivo.