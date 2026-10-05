Quando in musica si tende a ragionare per estremi, non di rado è facile imbattersi in tesi tanto semplicistiche quanto, di fatto, veritiere, ossia che esistono due tipi di canzoni: quelle belle e quelle brutte.

Ma uno potrebbe anche dividerle in altre due categorie: quelle allegre e quelle tristi. È più o meno ciò che al momento fa mio figlio di quattro anni, che però in un caso mi sorprese, quando vedendolo assorto ad ascoltare un pezzo, che io avrei definito “malinconico” (vale a dire il mood che più o meno inconsapevolmente mi ritrovo più spesso a ricercare), lui mi aveva risposto candido: “no, papà questa canzone non è triste, però mi fa pensare a tante cose”.

Ecco, credo che abbastanza presto l’essere umano senta il bisogno di ascoltare musica anche per dare voce a qualcosa che sente dentro di sé e a cui non sa dare un nome preciso.

Il disagio ad esempio è uno stato d’animo molto sfumato e stratificato, che si insinua spesso pian piano senza che quasi ce ne accorgiamo, al punto che poi non è semplice conviverci o superarlo: il più delle volte occorre tanto tempo, ma soprattutto aiuto. E in questo caso, la storia insegna, proprio le canzoni possono fungere da elemento salvifico, per chi le scrive ma anche – o soprattutto – per chi le ascolta, creando così una connessione fortissima, permeata da una condizione empatica che finisce per radicarsi.

Non esiste una maniera univoca per esorcizzare il disagio, ognuno cerca di farlo a modo suo: chi soffocandolo, chi gridando, chi evitando di chiamarlo col suo vero nome e chi invece vivisezionandolo affidando ai versi il potere che potremmo dare alle pagine di un diario.

Non vi è, insomma, un unico linguaggio codificato adatto a rappresentarlo, eppure nella sua complessità esso può arrivare ad abbracciare tante anime sparse nei luoghi più remoti, azzerandone di fatto le distanze.

Linda Stoppazzola è una giovane scrittrice veronese che si è trovata un po’ di (buona) musica nel DNA, ma che nonostante il chiaro imprinting familiare ha voluto cercare una strada personale nell’approcciarvisi, soprattutto da ascoltatrice, più che da provetta musicista transitata dalla Filarmonica del paese per poi avventurarsi in esibizioni live in giro nei locali più disparati della zona.

Con questa sua opera prima, “La frequenza del disagio” (dal sottotitolo programmatico: “il filo rosso della distorsione tra l’underground globale e la provincia italiana”), ha riannodato i fili di quelle primordiali esperienze, certificando così la bontà del proprio percorso.

L’autrice è riuscita nel mirabile compito di tratteggiare una linea comune, nonostante si trattasse di epoche e latitudini diverse, in cui il disagio finiva necessariamente al centro del focus creativo.

Lo ha fatto approfondendo il quadro socio-politico dei rispettivi decenni (fra quelli presi in esame, vale a dire ’80,’90 e ’00, con una finestra conclusiva che si apre a scenari contemporanei), col risultato che ogni periodo sembrava avere la sua perfetta “colonna sonora del disagio”, dei portavoce credibili e autorevoli di questo sentimento capace di arrivare appunto a persone, le quali, solo in apparenza, hanno magari ben poco a che spartire.

In fondo però c’è così tanta differenza tra la nebbiosa bassa veronese, la grigia e umida periferia di Manchester, la ruvida e silenziosa Val Seriana o quel limbo di cemento e ruggine che era il Nord-Ovest americano ai tempi in cui un adolescente Kurt Cobain iniziava ad imbracciare la chitarra?

La risposta implicita si può trovare in questo volume: sono tutte allo stesso modo province dell’impero, province mentali prima che geografiche.

Ogni artista scelto dalla Stoppazzola, con relativo album, (dai Joy Division ai Nirvana, dai Cure ai Verdena, dai CCCP – fedeli alla linea ai System of a Down, dai Prozac+ ai Korn e altri ancora) ha saputo ottimamente rappresentare questo male interiore, e in queste pagine viene valorizzato proprio per la sua funzione catartica. E in questo parallelismo tra Italia e resto del mondo, che la Nostra ha delineato, capitolo per capitolo, con arguzia e straordinaria maturità, risiede il senso universale di un’opera che, detto fuori dai denti, avrebbe potuto ambire a una pubblicazione importante.

Ma forse è giusto così: che un libro nato più per necessità e urgenza personale che per velleità di successo, abbia visto la luce nella sua forma più pura e originale, con l’auspicio di poter giungere a più lettori possibili grazie alla forza intrinseca dei suoi significati.

Editore: Independently published

Autore: Linda Stoppazzola

Lingua: Italiano

Pagine: 188 pagine

ISBN: 979-8172783845