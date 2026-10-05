È inevitabile che “Danceteria” si porti dietro il peso della perdita: la morte di Dave Ball avvenuta nel sonno dopo solo due giorni dalla conclusione di questo album finisce con l’alterare inevitabilmente la lettura di questo lavoro.

Credit: Mike Owen

Eppure Dave non pensava alla morte; nonostante i postumi di una rovinosa caduta ne avessero compromesso la salute, era entusiasta del disco e, come ha raccontato Marc Almond, non vedeva l’ora di portarlo in tour.

Invece, “Danceteria” rappresenta il saluto e la fine dei Soft Cell, un sodalizio che ha scritto la storia del synth-pop e ha aperto la strada a molti altri duo elettronici che insieme a loro hanno dominato gli anni Ottanta.

I Soft Cell restano però unici: se altri hanno condiviso con loro un successo irripetibile, Dave e Almond portavano in scena un universo completamente diverso.

Se pensiamo, per esempio, ai Bronski Beat, che con “Smalltown Boy” raccontavano il dramma del rifiuto e dell’isolamento familiare di un giovane omosessuale, nei Soft Cell c’era il superamento di questa condizione.

Nei loro brani si trovava la consapevolezza e la scelta di andare oltre; l’omosessualità diventava un teatro tramite il quale sbattere in faccia al perbenismo borghese il guanto della sfida.

Il loro immaginario era denso di trasgressione, ambiguità e desideri proibiti: non c’era un motivo per cui nascondersi, anzi, la loro contestazione era estetica e provocatoria, l’espressione più punk della musica elettronica.

“Danceteria“ non doveva essere un epitaffio, ma un omaggio ai tempi newyorchesi (il Danceteria è il leggendario club della Lower East Side), dopo il successo di “Tainted Love”, Dave e Marc si ritrovarono catapultati nella Grande Mela, tra locali fumosi, dancefloor e notti che non finivano mai.

New York ha rappresentato il luogo della creazione dei loro successi, ma anche il posto che lentamente li ha allontanati. Con questo lavoro volevano celebrare quel periodo e chiudere un cerchio, ma nessuno si aspettava una chiusura definitiva.

L’album parte con “Elusive“, caratterizzata da un incedere drammatico con i fiati a dare intensità, un po’ come la bellissima e inarrivabile “Torch“ del 1982, seguita dalla title track “Danceteria“, incalzante e omaggio ai bei tempi andati.

Tra i ricordi e la consapevolezza degli anni passati — e ormai irrimediabilmente perduti — raccontati da Marc Almond, il caro Dave Ball cerca di ricreare le atmosfere sonore dell’epoca e a tratti ci riesce, come in “Times Square“ o in “Decadence Is Hard Work“, sorrette da un’elettronica tirata e diretta.

Non mancano momenti nei quali il dancefloor lascia spazio a musica evocativa e all’intensità interpretativa di Marc, come nella bella “The Rainbow Room“ o in “After Hours“, che sembra accompagnarci verso la fine della serata mentre le luci cominciano a spegnersi.

“Danceteria“ non voleva essere un epitaffio, ma alla fine purtroppo è quello che finisce per essere: l’evocazione di un mondo perduto elaborata tramite il ricordo si trasforma inevitabilmente nella fine definitiva.

Viva i Soft Cell.