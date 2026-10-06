Interessante iniziativa editoriale quella che coinvolge Richard Bowes, che si occuperà di un libro sul britpop visto però dalla parte di chi lo ha vissuto in prima persona, andando ai concerti e comperando i dischi…i fan quindi, non tanto dalle band o dai giornalisti che hanno descritto il fenomeno.

La Spenwood Books non è nuova a queste iniziative: la casa editrice indipendente con sede a Manchester è infatti specializzata in storie orali sulla musica raccontate attraverso le parole dei fan, molte delle quali autorizzate dagli artisti stessi.

Vi riportiamo le note stampa, perché a questa raccolta di informazioni, di storie, di aneddoti, beh, potete partecipare anche voi, lettori di IFB.

Il 2027 sembra destinato a essere un altro anno in cui gli Oasis domineranno le prime pagine dei giornali, con i biglietti già esauriti per ben 22 concerti nel Regno Unito, tra cui sei serate a Knebworth. E siamo lieti di poter annunciare che il Britpop entra a far parte della famiglia Spenwood, con l’autore Richard Bowes impegnato nella stesura di un libro che ripercorre il movimento musicale britannico più significativo degli anni ’90 attraverso le esperienze di chi lo ha vissuto in prima persona. Il libro descriverà in dettaglio come il Britpop sia emerso dalla Gran Bretagna dell’era della recessione e sia diventato la colonna sonora di una generazione alle prese con le differenze di classe e una cultura in rapida evoluzione. Sarà una storia sociale e culturale della Gran Bretagna degli anni ’90, raccontata attraverso la musica e il mondo dei fan, che unirà la ricerca storica a vivide testimonianze in prima persona e si rivolgerà sia a chi ha vissuto quell’epoca sia a chi non ha avuto la fortuna di farlo. Innumerevoli band e fan hanno fatto parte di quell’epoca. Se sei stato uno di loro, vogliamo sentire la tua storia. Che tu abbia fatto la fila per i biglietti degli Oasis, ti sia trovato in prima fila durante i concerti dei Suede, abbia seguito i Blur in giro per il Paese o abbia visto i Pulp mentre raggiungevano il successo, faccelo sapere!

Scrivi a Richard all’indirizzo recollectionsofrock@gmail.com se hai una storia da raccontare, ma se desideri semplicemente sapere quando uscirà il libro, registra QUI il tuo interesse.