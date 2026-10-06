Jo Roman (voce) Adam Kenter (basso) Pat Drummond e Neil Torman (chitarre) dopo essere andati in tour con TOPS e This Is Lorelei a supporto di due EP (“Club Estrella” del 2022 e “Café Life” del 2024) arrivano all’album d’esordio con le idee ben chiare.

Ventenni, si conoscono fin dal liceo e rappresentano la musica indie pop che prende spunto dal passato ma guarda al futuro. Cresciuti a Springfield (New Jersey) si sono fatti le ossa a New York prendendo il nome da un libro per bambini degli anni settanta, si auto producono e hanno affidato il mixaggio di questo primo album a Ruben Radlauer (Model-Actriz) e il mastering a Heba Kadry.

“Umbrella” rivela la passione per la psichedelia brasiliana, la jangle stile C86 e gli anni novanta senza dimenticare il lato melodico, messo in evidenza dall’uso di strumenti come il clarinetto, i fiati, il violino. Crede molto in loro Gary Olson dei The Ladybug Transistor che suona la tromba in “Weather Instrument” uno dei brani più solari, insieme a “Lay On Plastic Moment”.

Un disco che passa agilmente dalle chitarre di “Theme” all’ indie pop di “Maschine Mock Up” al dinamismo di “Never Odd Or Even”, da “Pasillo Piso” cantata in spagnolo all’alt pop di “Eating The Alphabet”. L’indie rock di “Tea Drops Park ” e “Brittle On My Finger”, di “Headlamp Hiker” e della malinconica “Docking In Oslo” rende “Umbrella” un album delizioso impreziosito dalla dolce voce di Jo Roman.

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