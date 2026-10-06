I francesi Oh Non arriveranno in Italia tra pochi giorni.

Gli OH NON vengono dai sotterranei di Parigi, dove il rock alternativo incontra il lato più eccentrico della canzone francese: B-52’s e Sonic Youth da una parte, Brigitte Fontaine e Les Rita Mitsouko dall’altra.

Il quintetto mescola chitarre, synth e sax, passando dal rumore alla melodia con l’insolenza di chi si sente a casa anche fuori posto. Cantano in francese di relazioni e ansie urbane, con un gusto spiccato per l’assurdo.

Il loro immaginario prende forma nelle serate che organizzano a Parigi, dove concerti, mostre e performance si affollano in un cabaret brutalista.

La band francese presenterà il suo primo LP, “Dans Le Salon”, uscito lo scorso aprile.

Saranno cinque le loro date nel nostro paese: domenica 18 ottobre la formazione transalpina suonerà al Bufera di Vicenza, lunedì 19 al Trinità Live Club di Genova (biglietti a 7 € alla porta), mercoledì 21 saranno al Kavò 50 di Carpi (MO), giovedì 22 al Clan Destino di Faenza (RA) e venerdì 23 all’Officina Giovani di Prato.