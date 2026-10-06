Credit: Bandcamp

I Knifeplay pubblicheranno il loro nuovo album, “What Is Truth?“, il 22 gennaio 2027 per l’etichetta Double Double Whammy. Insieme alla notizia, la band di Chicago ha condiviso un video diretto da Ben Turok per il singolo di lancio “Love Song”.

Il regista afferma: «Questa coppia è composta da due veri ventenni che ho scelto per il video e con cui ho viaggiato in auto da Los Angeles a New York. Avevo pianificato gran parte di ciò che abbiamo girato, ma ovviamente alcune cose sono semplicemente accadute e, alla fine, è proprio questo che mi è piaciuto di più. Volevo realizzare qualcosa di epico nella portata, che racchiudesse tutta questa bellezza ed emozione nelle sue immagini».

Strohmer ha scritto “What Is Truth?” nell’arco di quattro anni, mentre affrontava una depressione persistente, vedendo ciò che lo circondava attraverso un filtro grigio e riflettendo su come, in fondo, tutti noi riusciamo ad andare avanti di giorno in giorno, per tutta la vita. Queste domande sono al centro del disco. È importante sottolineare, tuttavia, che questo non è un disco di Filadelfia; sebbene sia la città natale dei Knifeplay, la litania di rimostranze qui espressa — la fine dell’Eden e dell’innocenza, il senso di abbandono cosmico, l’agonia della perdita — non è esclusiva di quella città, ma risuona ovunque il furgone dei Knifeplay si sia fermato durante quegli ultimi quattro anni, così come ovunque i Knifeplay si trovino a risiedere.

Strohmer ammette di sapere che questo non è un disco adatto alla soglia di attenzione moderna: un’ora e più, lenta ma mozzafiato, distribuita su 12 brani che richiedono pazienza. A lui va bene così: è in queste canzoni che si confronta con il mondo, dove riflette su cosa significhi per chiunque resistere in quanto essere umano. Come canta Strohmer in un verso perfetto che suona come una dichiarazione d’intenti: «Questo è ciò che ammettiamo nella confusione dell’essere onesti».

Tracklist:

