Credit: Jena Feldman

A oltre due anni e mezzo dall’uscita del loro quinto LP, “Live Laugh Love”, il prossimo 6 novembre, via Suicide Squeeze Records, le Chastity Belt pubblicheranno un nuovo full-length, “All My Friends“.

Celebrando l’amicizia come la cosa più importante quando le idee tradizionali di successo sembrano irraggiungibili, l’album raccoglie 11 brani registrati nel corso di diversi anni in luoghi diversi, tra cui il Seahorse Sound a Los Angeles (California), il Way Out a Woodinville (Washington) e una vecchia casa sull’isola greca di Idra.

L’amicizia non era il tema centrale dell’album in origine, ma Samur Khouja, collaboratore di lunga data e ingegnere del suono, si è accorto durante il mixing che questo tema ricorreva in tutte le canzoni. La batterista Gretchen Grimm ha dichiarato:

Molte volte nella vita mi sento come una persona che sboccia tardi, come se stessi ancora cercando di mettere ordine nella mia vita in un modo che gli altri hanno già capito. Ma poi rifletto sulla mia vita da adulta, e la mia priorità assoluta sono stati in gran parte i miei amici, cosa di cui non mi pento affatto

Oltre ai due singoli condivisi qualche settimana fa, “I Could Say Less” e “Pavement”, il nuovo disco della band di stanza a Seattle contiene anche due nuovi brani appena rilasciati, “To Decide” e “Designs”, che potete ascoltare qui sotto.

“All My Friends” Tracklist:

1. Friends For This

2. Designs

3. To Decide

4. I Could Say Less

5. Not Today

6. Be Kind

7. Pavement

8. Talk About

9. Trash

10. Hold My Own

11. Live Laugh Love