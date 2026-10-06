Le L7 hanno pubblicato il loro primo nuovo brano dopo tre anni. “Loma Linda” risale addirittura al 2003, quando la band registrò il demo originale insieme alla bassista Janis Tanaka. Il brano è disponibile per il download gratuito sul loro sito web.

“Stavo rovistando negli archivi della band e mi sono imbattuta in questo brano incompiuto risalente al periodo in cui Janis faceva parte della band“, ha dichiarato Donita Sparks nei comunicati stampa. “Suonava ancora piuttosto fresco e molto in stile L7, quindi abbiamo registrato nuove parti vocali con un nuovo testo e alcune tracce aggiuntive, e l’abbiamo tirato fuori in un paio di giorni in vista del prossimo tour. Devo avvertirvi: a noi piace un sacco e speriamo piaccia anche a voi.“



La bassista di lunga data delle L7, Jennifer Finch, è morta all’inizio di quest’anno dopo che le era stato diagnosticato un tumore al cervello in forma aggressiva. Da allora, Tanaka si è riunita a Sparks, Suzi Gardner e Dee Plakas in vista del “Last Hurrah Tour”, che parte oggi da San Diego.