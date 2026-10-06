Gli Sleeper hanno annunciato il loro nuovo album “End of the World“, insieme al singolo omonimo e al loro tour nel Regno Unito, atteso per l’anno prossimo tra marzo e aprile, con i Turin Brakes come supporto.

Il sesto album in studio della band (il precedente è stato “This Time Tomorrow” uscito nell’ estate 2021) uscirà il 12 febbraio 2027.

Scritto e registrato tra Parigi e Manchester, l’album di 10 tracce è stato prodotto da Joe Cross, che in passato ha lavorato con The Courteeners, Hurts, Louis Tomlinson e The Slow Readers Club.

La frontwoman Louise Wener afferma che il nuovo materiale è profondamente personale: l’album esplora temi quali il dolore, il rimpianto, la solitudine, il cuore spezzato e il rinnovamento, pur mantenendo le melodie e i ritornelli da inno che contraddistinguono la band. «Non vedo davvero l’ora di portare questo album in tour», ha dichiarato Wener. «Queste nuove canzoni significano molto per me e penso che dal vivo suoneranno in modo fantastico».