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Ci occupiamo oggi di un artista canadese di cui si conosce poco. Sappiamo il nome, Alex, e una discografia che sorprende per la massiccia dose di brani rilasciati in pochissimo tempo.

Alex ha iniziato a farsi conoscere su internet con WillyRodriguezWasTaken, un popolarissimo collettivo lo-fi/emo-pop e shoegaze basato ad Alberta che ha accumulato milioni di streaming grazie a brani virali come “wetdream” e “Vampira”. Nel maggio 2022 pubblica l’album “Silly Love Songs For Unfortunate Breakups“. La seconda traccia si intitola proprio “Drug Bug”: il brano diventa uno dei preferiti della fanbase, al punto da spingere Alex a usarlo come moniker definitivo per la sua carriera solista.



La prima fase di drug bug è fortemente legata alla cultura DIY e bedroom pop. Questo non significa semplicemente “registrato male”. Significa che la distanza tra chi scrive e chi ascolta è azzerata. La voce è esposta, le chitarre sorreggono tutto e la produzione non nasconde le imperfezioni.

In questo contesto, le canzoni devono reggersi in piedi da sole: non puoi nascondere una melodia debole dietro venti tracce di strumenti. Nei primi lavori di drug bug tutto si basa su melodie vocali immediate e strutture semplici, chitarre come motore ritmico e armonico, un forte contrasto tra malinconia e ironia.

Ascoltando drug bug, l’etichetta “emo” rischia spesso di essere fraintesa. Se la intendiamo come genere musicale stretto è limitante.

Se invece la intendiamo come modo di usare la musica per rendere visibile la vulnerabilità, allora diventa la chiave di lettura corretta. Alex non usa la voce come dimostrazione di potenza rock. La sua voce è fragile e imperfetta.

Questo contrasto diventa fondamentale: man mano che gli arrangiamenti crescono negli anni, la voce mantiene un carattere umano e vicino, impedendo alla musica di perdere l’intimità degli inizi.



Con il progetto “a seasons end.” succede qualcosa di fondamentale. Alex non si limita più a sovrapporre basso e batteria a una traccia di chitarra. Comincia a pensare all’arrangiamento come a una serie di strati indipendenti, inserendo strumenti come banjo, mandolino, clarinetto, tromba, violoncello, pianoforte e glockenspiel.





Questi elementi non servono a rendere il disco più “ricco”, ma cambiano le regole del gioco. Se un arrangiamento semplice lavora solo su ritmo e melodia, qui si inizia a giocare con il timbro, lo spazio e la texture. La canzone diventa quasi una piccola orchestra personale, dove ogni strumento si ritaglia una frequenza e un colore preciso.

Cambia anche il rapporto con il ritmo. Alex ha spesso citato l’influenza di Marvin Gaye e della Motown. Non si tratta di cercare un “suono vintage”, ma di studiare il groove: il basso non segue più solo le note fondamentali e le percussioni modificano la percezione del tempo. Questo spiega perché i suoi brani riescano a essere contemporaneamente malinconici e sorprendentemente movimentati.

Anche l’armonia si evolve: non serve più solo a sostenere la voce, diventa colore puro.

È il motivo per cui drug bug può saltare dal baroque pop al folk fino al progressive senza mai sembrare fuori posto.



Con “Hell for a Basement” Alex mette in discussione la durata tradizionale della canzone pop. Il brano che dà il titolo all’album supera i dieci minuti, cambiando completamente le dinamiche di scrittura.

Se in tre minuti devi arrivare subito al punto, in dieci minuti puoi permetterti di introdurre un tema lentamente, modificarlo, diminuire la densità sonora, creare sezioni strumentali e costruire un climax.

La forma non è più solo il contenitore della canzone, ma diventa parte dell’espressione stessa, richiamando le strutture del post-rock e del progressive.



Se “Hell for a Basement” spingeva sulla dilatazione del tempo, il monumentale “songs of a drug bug” (pubblicato nell’agosto 2026) compie l’operazione opposta: la frammentazione.





Con ben 29 tracce nella versione standard (che diventano molte di più nella release estesa di Bandcamp), Alex rifiuta l’idea di album tradizionale per abbracciare quella di diario sonoro o “archivio vivente”. Questo disco rappresenta la perfetta chiusura del cerchio, unendo tutto ciò che drug bug è stato fino ad ora: Il minimalismo degli inizi, con sketch acustici brevissimi e intimi, la maturità pop e orchestrale, evidente nel groove e nelle dinamiche di pezzi come “i cant help myself” o “sometimes it gets worse” e l’anarchia produttiva, dove la sporcizia lo-fi di pezzi come “kerosene” convive con la squisita delicatezza melodica di “secret admirer”.

In quest’opera l’armonia diventa un mosaico. Alex mette a nudo l’intero processo creativo, scegliendo di non selezionare solo i brani “perfetti”, ma lasciando che le demo e le intuizioni fulminee parlino al posto suo.





<a href="https://drugbug1.bandcamp.com/album/songs-of-a-drug-bug">songs of a drug bug by drug bug</a>

L’evoluzione di drug bug dimostra che le etichette di genere sono sempre state troppo strette per Alex. Nel giro di pochi anni, il cantautore canadese è riuscito a trasformare l’isolamento della sua stanza in un laboratorio sonoro orchestrale, senza mai smarrire quel nucleo di devastante e sincera fragilità.

Il suo percorso non è stato una fuga dalle origini DIY, ma una loro progressiva espansione.

Alex ha dimostrato che per fare grande musica non servono sovrastrutture commerciali o una voce impeccabile; serve la capacità di dare un colore preciso alla propria introversione. In un panorama musicale standardizzato, la sua immensa e caotica discografia è la prova che la musica più autentica ha ancora bisogno di nascondersi negli angoli più intimi della rete.



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drug bug: Bandcamp