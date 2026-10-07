Un ritorno della band svedese davvero gradito, visto che non pubblicava un lavoro di inediti sulla lunga distanza dal 2017.

Credit: Brian Cannon

A nove anni di distanza da “Walk The Earth”, gli Europe tornano in scena con “Come This Madness”. Si tratta di un disco che trova un ottimo equilibrio tra l’attitudine classic rock/blues della loro seconda vita aritstica ed un pizzico dell’energia melodica che li ha resi celebri negli anni ’80.

Diciamolo subito però: a quarant’anni da “The Final Countdown”, la band non ha alcuna intenzione di fare la bella copia di ciò che è stata in passato. Chi si aspetta una replica dei synth bombastici del 1986 rimarrà sorpreso ma non deluso, in quanto si è verificata nel corso del tempo un’evoluzione che li ha portati i nostri da “Start From The Dark” fino appunto ai giorni nostri con questo bell’album maturo e godibile.

Il suono del disco risulta caldo, analogico e meravigliosamente dinamico. La sezione ritmica formata da John Levén e Ian Haugland pesta con precisione millimetrica, mentre le tastiere di Mic Michaeli abbandonano le sonorità pop per arricchirsi di Hammond e tappeti orchestrali ben curati e rifiniti.

L’opening track “One on One” con il suo riff granitico e ritmato mette subito in chiaro la direzione che prenderà l’intero album. Si passa poi alla graffiante “The Cult Of Ignorance”, mossa da un groove moderno e sorretta dalla solita, inconfondibile estensione vocale di Joey Tempest. La title track che intitola il lavoro rappresenta il vero cuore pulsante del disco : un brano hard rock dalle sfumature oscure che esplode in un ritornello d’impatto, impreziosito dagli assoli sempre eleganti ed espressivi di John Norum. Un pizzico di nostalgia traspare dal brano “Scandinavian Eyes”, singolo che richiama le atmosfere nordiche con un lavoro di chitarra di altissimo livello.

Nella seconda metà del disco sono degne di nota “Takin’ It Back” e la ballad stilosa “The Angels Must Have Flown”, mentre il sontuoso finale è affidato alla lunga ed epica “Nothing Can Follow This”. E’ un pezzo strutturato da oltre quattro minuti e mezzo che chiude l’ascolto in maniera signorile e regale.

In sostanza i cinque svedesi dimostrano con “Come This Madness” un’intesa perfetta, zero manierismi ed una freschezza di scrittura rinfrescante dopo quasi un decennio di silenzio in studio. E’ un lavoro estremamente godibile, ben prodotto e pensato per essere reso al meglio dal vivo. Molto più che promossi.

Bentornati Europe!!!