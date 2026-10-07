Ex:Re, il progetto di Elena Tonra (Daughter), pubblicherà il nuovo album “Save As” il 30 ottobre. In vista dell’uscita dell’LP, il gruppo presenta il nuovo singolo “Sleep”, accompagnato da un video girato nello studio 4AD di Londra da Cuan Roche.

Il mese scorso, Tonra aveva pubblicato il primo singolo “Radio Station”.

Tonra ricorda esattamente dove si trovava quando ha scritto “Sleep” e come si sentiva in quel momento. Era sola a Parigi, dove ha registrato un demo nella sua camera d’albergo, versione che rivive nella versione finale del brano, caratterizzata infatti da un loop melodico ricavato dalla chitarra acustica del demo, elaborata tramite un vocoder e una drum machine.