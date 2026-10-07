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A inizio giugno, via Deathgod, gli Osees hanno pubblicato a sorpresa il loro trentesimo LP, “Off Course“.

La folle band garage-rock californiana capitanata da John Dwyer arriverà in Europa nel prossimo mese di giugno a presentare la sua nuova fatica (ma non è impossibile che nel frattempo esca altro nuovo materiale).

Ci sarà anche una tappa nel nostro paese e il loro graditissimo ritorno si terrà proprio in una delle loro (e anche nostre!) venue preferite, ovvero l’Hana-Bi di Marina di Ravenna (RA).

La data da segnare con il circoletto rosso è quella di venerdì 25 per un inizio di estate davvero con il botto. L’ingresso come sempre sarà gratuito.