I Bleech 9:3 hanno annunciato il loro attesissimo album di debutto, “Bleed” (data di uscita ancora da definire), in concomitanza con l’uscita del loro ultimo singolo, “Tourniquet”.

Prodotto da Dan Carey (Fontaines D.C., Wet Leg) e mixato da Rich Costey (Arctic Monkeys, Bruce Springsteen), “Tourniquet” è già diventato uno dei brani preferiti dai fan dopo una frenetica serie di festival estivi nel 2026, caratterizzata da esibizioni molto quotate al Reading & Leeds e all’Electric Picnic.

Insieme all’annuncio del disco, i Bleech 9:3 hanno svelato i dettagli di un imponente tour da headliner nel Regno Unito e in Europa per il 2027: no, nessuna data italiana. Purtroppo.