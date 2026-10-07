Appena ho letto il titolo dell’album, “Put A Smile On For Me”, mi è subito venuto in mente il celebre why so serious? di Joker. Dopo l’ascolto posso confermare che l’associazione di idee aveva un senso: i KEO hanno scritto undici canzoni che sembrano incapaci di nascondere la ferita sotto il trucco.

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Leggendo le notizie su questo album d’esordio, la parola più comune è grunge. Di certo l’atmosfera è ricca di chitarre distorte, dinamiche quiet/loud, melodie che sembrano sul punto di spezzarsi, voce roca e improvvisamente vulnerabile. “Put A Smile On For Me”, però, non è un’operazione di cosplay musicale. Tutt’altro. È un debutto ruvido, melodico e dolorosamente sincero. I KEO, appena ventenni, usano le sonorità grunge semplicemente perché ne hanno bisogno.

“Be Happy” apre il disco con una contraddizione già perfettamente dichiarata. Il titolo promette una canzone luminosa; la musica consegna invece chitarre pesanti, batteria nervosa e una voce che sembra interrogare la possibilità stessa della felicità. Poi arriva “That’s Me”, e il manifesto prende corpo. Il riff è immediato, il ritornello giusto, la scrittura apparentemente semplice ma attraversata da una forma di disgusto verso se stessi che non è per niente una posa. Il brano possiede quella particolare capacità, tipica delle grandi canzoni alternative, di trasformare una confessione privata in una liberazione collettiva. “Fly” introduce una delle qualità migliori della band: la capacità di lasciare entrare la melodia dentro la distorsione. La voce di Finn Keogh perde parte della propria ruvidità e lascia intravedere una sensibilità molto interessante senza perdere la sua inquietudine. È una delle chiavi dell’album: i KEO funzionano meglio quando la fragilità e la violenza non vengono separate, ma convivono nello stesso spazio.

Le successive “Best I Can Do”, “Bird On The Wire” e “Pistol” sono ottime ma è “Loser” l’apice del disco. Una sintesi di tutto ciò che di buono sanno fare i KEO. Da ascoltare in loop.

“Blue Song” è uno dei vertici emotivi dell’album che si conclude con un’ottima “Thorn” e con “Spent On You”, il pezzo con forse meno mordente di tutti.

Chapeux a questi quattro ventenni che hanno riportato alla memoria di noi cinquantenni un pezzo di storia, con passione, bravura urgenza.