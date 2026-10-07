Ci sono canzoni che aprono mondi.

E poi ci sono canzoni che a quei mondi appiccano il fuoco.

“Fire! Fire! Fire!” è il primo assaggio di “Anti You”, il quarto album in studio del trio catanese psych-gaze CLUSTERSUN, in uscita il 5 marzo 2027 per Sister 9 Recordings (UK) e Vina Records (ITA).

Una collisione furiosa tra shoegaze, post-punk e psych noise, “Fire! Fire! Fire!” irrompe con l’intensità viscerale degli A Place To Bury Strangers: chitarre affilate come lame, batteria ossessiva, ripetizioni ipnotiche e una combustione trattenuta a malapena. È un brano lanciato a tutta velocità, fisico e sfacciatamente eccessivo, concepito per essere suonato a volumi infernali e vissuto sulla pelle, prima ancora che semplicemente ascoltato.

Il testo precipita in una visione febbrile di distruzione e desiderio, dove il fuoco diventa allo stesso tempo arma e amante, divorando tutto ciò che incontra. Non c’è fuga, non c’è purificazione, non c’è alcuna redenzione promessa. Solo abbandono.

Il fuoco non cammina con noi. Il fuoco non ci scalda. Il fuoco ci brucia fino al midollo, nervi, ossa e tendini, fino a distruggerci completamente, mischiando le nostre ceneri in questa estasiante caduta. Balliamo, infrangiamo le regole, ci divoriamo a vicenda per l’eternità, intrappolati in questo girone infernale dal quale non vorremmo mai redenzione.

Sei tu il mio fuoco. Lascia perdere questi folli e ardi splendente, dentro e fuori di me.

“Fire! Fire! Fire!” non parla di sopravvivenza in mezzo alle fiamme.

È una canzone che urla la scelta di bruciare.

Con “Anti You”, il quarto album in studio, i CLUSTERSUN aprono un nuovo varco, alimentati dall’energia e dalla spinta accumulata durante i tre anni e mezzo di tournée a supporto di “Avalanche”, conclusisi alla fine del 2024.

Ancora una volta affidato al mix e mastering di James Aparicio, già artefice del sound di “Avalanche“, il nuovo album rappresenta il capitolo più potente, oscuro e sperimentale della ricerca artistica della band.

“Anti You ” è, come ci dicono le note stampa, un viaggio attraverso il conflitto tra il sé e l’altro, tra la voce interiore e il rumore del mondo, tra ciò che scegliamo di diventare e ciò che siamo costretti a essere. Non un’evoluzione lineare, ma una frattura. Un album che abbandona ogni zona di comfort per esplorare territori in cui la distorsione diventa linguaggio, il silenzio diventa tensione e il rumore una forma di verità.

