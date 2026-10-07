Sempre un piacere ritrovare gli ottimi Phantom Handshakes, il progetto lo-fi dream-pop nato dalla collaborazione tra Matt Sklar e Federica Tassano. Il duo sta per pubblicare il nuovo EP, atteso il 22 ottobre, e nel frattempo svela una seconda anticipazione che segue la pimpante “From The Side”.

“Wisdom”, a quanto ci fa sapere la band, è una sorta di preghiera pagana rivolta a un dio pagano. È un appello a una forza soprannaturale affinché discenda sulla terra sotto forma di polvere e penetri nella nostra pelle, rendendo l’umanità meno meschina e crudele, e più saggia e generosa. Una supplica per un miracolo.

<a href="https://phantomhandshakes.bandcamp.com/album/standing-by">Standing By by Phantom Handshakes</a>

“Wisdom” a differenza del primo brano anticipatore è più avvolgente, una splendida melassa dream-pop dalla battuta morbida, che ci spinge a muoverci e a pensare in modo più lento, con queste chitarre shoegaze in sottofondo che ci bloccano, ci incastrano e ci catturano nella loro presa sonica. Ma è una cattura dolce, in cui noi non opponiamo assolutamente resistenza, anzi. Tutto è dolcissimo e così coinvolgente che è impossibile resistere.

Con sede a New York City, la band ha pubblicato 3 album completi, un EP e diversi singoli sin dal suo esordio nella primavera del 2020. Il loro ultimo EP, “Standing By”, è imminente.

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