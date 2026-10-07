Venerdì 9 ottobre 2026 esce sul canale YouTube di Georgeanne Kalweit il videoclip di “Crystal Clear”, brano tratto da “Tiny Space“, l’album solista dell’artista statunitense, pubblicato lo scorso marzo da NOS Records (vinile e digitale).

Grande è il piace di IFB di avere il video in anteprima.



Settima traccia del disco, “Crystal Clear” esplora la sospensione emotiva che segue la fine di una relazione, quando il desiderio di comprendere si scontra con interrogativi, confusione e bisogno di protezione. La chiarezza non è un punto di partenza, ma un orizzonte da raggiungere: un territorio instabile in cui i meccanismi di difesa possono offrire riparo e, al tempo stesso, ostacolare la ripartenza. Il brano racconta così la ricerca di un nuovo equilibrio tra ciò che si è perduto e la possibilità di rinascere.

Girato e montato dalla stessa Georgeanne Kalweit, il videoclip traduce questa tensione in un racconto visivo intimo e giocoso: un loop di situazioni surreali e assurde restituisce la sensazione di un tempo sospeso e della confusione che segue una rottura importante, fino alla consapevolezza, ormai cristallina, che la relazione è finita e non si può tornare indietro.

“Crystal Clear” è tratto da “Tiny Space”, il primo album pubblicato dall’artista a proprio nome dopo le esperienze con Kalweit and the Spokes, The Kalweit Project e Delta V. Nato tra Milano e la Puglia dopo la fine di una lunga relazione, il disco intreccia scrittura intima, elettronica, alt-rock e suggestioni art pop. La produzione artistica di Giovanni Ferrario dà forma a un tessuto di arrangiamenti essenziali e stratificati, attraversato da tensioni rock, texture sintetiche e da una marcata intensità narrativa.

In autunno, Georgeanne Kalweit porterà dal vivo “Tiny Space” con un minitour che la vedrà accompagnata dalla band composta da Giorgia Poli (basso e cori), Beppe Mondini (batteria ed elettronica) e Davide Mahony (chitarra e cori), mentre l’artista sarà alla voce e al piano elettrico.

Il tour farà tappa venerdì 23 ottobre al Mamamù di Napoli, sabato 24 ottobre al Mr. Rolly’s di Vitulazio (CE), domenica 25 ottobre al Fiore – Podere San Biagio di Controguerra (TE) e sabato 14 novembre all’Arci Area di Carugate (MI).