Credit: Giuseppe Loris Ienco

Chi si aspettava una serata all’insegna dell’eccesso è stato accontentato. Non dalla performance di Pete Doherty e dei suoi Babyshambles, tornati in piena attività dopo i dieci anni e passa di pausa; bensì dalla quantità di pioggia che si abbatte su noi sciagurati spettatori all’uscita dall’Orion.

Una vera e propria bomba d’acqua, come viene definita al giorno d’oggi da giornali e TV, che travolge un pubblico già fradicio di sudore. Molti scelgono di attendere la fine del nubifragio restando al sicuro, chiusi in sala, dove già da un pezzo si sono spente le ultime note del nastro di “I Will Always Love You” di Dolly Parton, brano scelto come outro dalla band britannica.

“Jolene”, altra celebre canzone dell’artista country recentemente scomparsa, è stata invece utilizzata a mo’ di sigla di apertura per un concerto intenso ma, purtroppo, non particolarmente affollato. I fan più appassionati sono accalcati sotto il palco, dove si verificano tutte le prodezze tipiche dei concerti indie rock a forte trazione alcolica: danze scatenate, un po’ di pogo, lanci di magliette e moltissimi bicchieri di birra.

A un certo punto, un giovane uomo riesce a salire su: prova ad abbracciare il frontman, ma viene prontamente fermato dalla sicurezza e ributtato nella fossa. I Babyshambles, in realtà, non interagiscono molto con gli adoranti spettatori della prima linea, ma danno l’impressione di divertirsi un mondo in un concerto quasi interamente dedicato ai primi due album, ovvero “Down In Albion” del 2005 e “Shotter’s Nation” del 2007.

A petto nudo e con la coppola in testa, l’alticcio Pete Doherty sembra finalmente a suo agio al fianco di tre vecchi amici come Mick Whitnall (chitarra), Drew McConnell (basso) e Adam Ficek (batteria). Fuma, beve, si diletta in sinuose ma scoordinate danze e, nei momenti più concitati, urla come un ossesso, abbracciando in toto il caos di uno show tormentato da lancinanti feedback e qualche problema tecnico.

L’acustica non è di certo delle migliori, ma i Babyshambles sono un fiume in piena e non arretrano di un millimetro davanti alle difficoltà. Sui presenti si abbatte un’oretta e mezza di quel sano, vecchio indie rock Made in Britain che è impossibile non amare, anche nelle sue forme più imperfette o intelligibili.

Il quartetto suona compatto ma ancora poco rodato; questo perché, da quel che ho capito, la data di Roma è la prima della tournée autunnale. Tuttavia c’è poco da discutere sui brani inseriti in scaletta: tutto il meglio di una discografia scarna ma stilisticamente eterogenea. Un ricco ventaglio di generi che va dal garage al punk rock, passando per il lo-fi e il revival post-punk, con non poche sorprese a deliziare il pubblico come lo ska di “I Wish”, il folk malinconico di “Lost Art Of Murder” e il gusto rétro ed elegante di “There She Goes”, con quel giro di basso spudoratamente copiato dai Cure di “The Lovecats”.

Colpisce la totale assenza di estratti da “Sequel To The Prequel”, l’album del 2013 che a tutt’oggi resta l’ultima fatica in studio partorita dai Babyshambles. Ma in pochi sembrano farci caso: gli spettatori assiepati in platea apprezzano e partecipano alla baraonda sonora, mentre nelle desolanti retrovie noto tantissimi distratti che vagano senza meta o fanno la spola tra il bancone del bar e il cortile interno.

Nessuno però resta indifferente ai cavalli di battaglia: “Delivery”, “Carry On Up The Morning”, “UnBiloTitled” ma soprattutto l’emozionante “Albion” e la selvaggia “Fuck Forever”, a chiusura del concerto, rappresentano i punti salienti di una serata bagnatissima ma positiva, anche nelle sue numerose pecche e carenze. Uno spettacolo memorabile con un grande protagonista, l’immarcescibile Pete Doherty, stanco e appesantito ma ancora dotato del classico fascino della rockstar maledetta.