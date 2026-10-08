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I Bodega tornano in Italia a marzo 2027 con tre concerti, dopo la pubblicazione di “All Inside Aquarium“, il nuovo album in uscita il 9 ottobre per Chrysalis Records. Il disco propone sonorità a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, con suggestioni degli Stone Roses e dei Jane’s Addiction, e apre un nuovo capitolo nella continua reinvenzione della band.

Nati a New York nel 2016 dalle ceneri del collettivo “trickster” Bodega Bay, Ben Hozie, Nikki Belfiglio e soci hanno costruito un universo in cui post-punk, art rock, filosofia, critica sociale e arti visive convivono con ironia e provocazione. “La critica migliore è l’autocritica” è il motto dei Bodega, che nel corso della loro carriera hanno preferito fare domande scomode, smontare le contraddizioni della società contemporanea e non risparmiare se stessi.

Dal vivo, la band propone scalette sempre diverse, energia imprevedibile e canzoni che mettono in discussione tutto, a partire da chi le ha scritte. A marzo 2027 sono previsti tre appuntamenti in Italia:

12 marzo 2027 – Milano, Arci Bellezza

13 marzo 2027 – Bologna, Covo Club

14 marzo 2027 – Roma, Wishlist

Biglietti QUI.