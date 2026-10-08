I The Sweetest Ache, gruppo indie-pop gallese molto amato, tornano questo novembre con “Reframed”, il loro primo nuovo LP dopo oltre tre decenni. Formatisi a Swansea nel 1989, la band è diventata una delle voci più caratteristiche della Sarah Records, celebrata per le chitarre scintillanti, la chiarezza emotiva e una sensibilità melodica che ha contribuito a definire l’eredità dell’etichetta. I loro primi singoli “If I Could Shine”, “Tell Me How It Feels” ed “Everlasting”, insieme al loro album di debutto “Jaguar”, rimangono documenti fondamentali di quell’epoca. I decenni successivi alle loro prime uscite sono stati ampiamente trattati altrove. Ciò che conta ora è che, sebbene la musica si sia fermata, le amicizie sono rimaste salde. Nel corso di 32 anni, i membri della band hanno vissuto la loro vita, messo su famiglia e sono rimasti in contatto grazie a ritrovi e pellegrinaggi musicali condivisi. Quei legami silenziosi e saldi costituiscono il fondamento emotivo di “Reframed” — ulteriormente rafforzato dall’aggiunta dell’amico di una vita Dave Jones al basso, che si unisce al cantante originale Simon Court e ai chitarristi Peter Stone e Stuart Vincent, conferendo un ulteriore strato di storia e calore al suono rinnovato del gruppo.

Il catalizzatore del loro ritorno è arrivato inaspettatamente nel 2025, quando Hue Williams, noto per i Pooh Sticks e gli Swansea Sound, ha invitato la band a esibirsi in un’unica data come gruppo spalla dei The Gentle Spring (ex Field Mice) in un concerto a Swansea. Quello che è successo dopo è stata una sorpresa emozionante per tutti. Il locale si è riempito ben oltre le aspettative — non solo di amici e familiari, ma anche di fan giunti da tutto il Regno Unito e dall’Europa per assistere a quel momento. Il pubblico di quella sera era inaspettato, un potente promemoria del fatto che, dopo tutti questi anni, c’era ancora un desiderio autentico di vedere e ascoltare i The Sweetest Ache. Quella serata, che ha registrato il tutto esaurito, è stata trasformativa, scatenando una rinnovata energia creativa e trasformando una singola esibizione in un nuovo capitolo.

“Reframed” contiene 10 brani: otto reinterpretazioni acustiche essenziali tratte dai loro singoli della Sarah Records e dall’LP “Jaguar”, insieme a due brani inediti, già svelati: “Speak to Me”, con la partecipazione di Poppy Stone, la figlia di Peter, il cui contributo vocale aggiunge una toccante dimensione familiare al ritorno della band, e “Breaking Up”, un tema con cui molti di noi possono dolorosamente identificarsi quando ripensano ai propri anni formativi. L’LP include anche una nuova versione di “Briaris”, con Simon alla voce solista per la prima volta in questo brano (precedentemente cantato dall’amica della band Louise), che aggiunge un nuovo peso emotivo a uno dei brani preferiti dai fan e mette in risalto la dinamica in evoluzione della band.

<a href="https://shelfliferecords.bandcamp.com/album/reframed">Reframed by The Sweetest Ache</a>

“Reframed” uscirà per Windmill Records (Regno Unito), in co-pubblicazione con Shelflife (Stati Uniti), Old Bad Habits (Europa) e Fastcut (Giappone).