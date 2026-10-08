Andiamo a conoscere meglio i Wyatt che hanno annunciato di aver firmato un contratto con la Heist or Hit e hanno pubblicato il loro primo singolo, “Morning”.



I Wyatt si sono fatti strada nella scena musicale di Manchester e in questo primo biglietto da visita li sentiamo muoversi tra coordinate che spaziano dal jangle rock allo slacker rock. Davvero niente male.



Parlando del singolo, la band spiega: “Morning è nata davvero in fretta. L’idea iniziale è venuta dopo che avevamo suonato a un concerto in cui si era rotto l’amplificatore della chitarra, e poi abbiamo pernottato in uno strano B&B con letti a castello. La settimana successiva l’abbiamo portata alle prove e, alla fine della sessione, era praticamente la versione che è ora. Aver messo insieme la canzone così in fretta mi ha fatto pensare che fossimo diventati davvero bravi a essere i Wyatt dopo aver suonato tantissimo in poco tempo. Non cerca di essere troppo sofisticata o stravagante, è semplicemente una canzone che ci piace suonare. Inoltre, con gli “ooh” nel ritornello non si può sbagliare, quindi è stato gratificante inserirli. ‘Morning’ è una canzone che per noi incarna perfettamente lo spirito dei Wyatt.”

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