Gli ACTORS arrivano da Vancouver e, con “Our Love Will Live Forever”, sembrano avere ormai messo bene a fuoco il proprio linguaggio. La formazione è quella composta da Jason Corbett (voce e chitarra), Shannon Hemmett (synth e voce), Kendall Wooding (basso e voce) e Adam Fink (batteria).

Credit: Bandcamp

La storia che accompagna questo disco è piuttosto particolare. Corbett aveva scelto il titolo prima ancora di registrarlo, prendendo la frase dalla lapide dei suoi nonni. Durante la lavorazione, però, ha avuto una seria emergenza cardiaca. Una coincidenza che ha finito inevitabilmente per dare al titolo e ai temi dell’album un significato molto più forte.

Musicalmente, però, gli ACTORS non fanno un disco cupo o pesante. Anzi, una delle loro caratteristiche migliori è proprio il contrasto fra atmosfere malinconiche e una musica spesso molto ritmica e ballabile.

“Youth” è forse l’esempio più immediato: tutto parte da una linea di basso pulsante, semplice ma efficace, sulla quale si costruisce un pezzo che spinge continuamente in avanti. “I’m Not Here” va ancora più decisamente in questa direzione, con un ritmo quasi motorik che ricorda certa new wave elettronica.

In “Exploded View” il lato post-punk emerge invece in modo più netto: synth in primo piano, batteria secca e geometrica, chitarre che entrano quasi come lampi, creando una sensazione di smarrimento. È uno dei brani in cui gli ACTORS mostrano meglio la loro capacità di costruire atmosfera senza riempire inutilmente gli spazi.

“Dead Inside” è più introspettiva, con il cantato quasi sussurrato e un synth che porta con sé echi della grande new wave degli anni Ottanta. Qui si può pensare ai Simple Minds, oltre che alla tradizione darkwave.

Non tutto è però così riuscito allo stesso livello. Quando gli ACTORS puntano maggiormente sulla melodia vocale, come in “In Real Life”, il risultato è più convenzionale e rischia qualche volta di diventare un po’ troppo levigato. È comunque un brano che acquista con gli ascolti e mostra il lato più romantico della band.

Ed è proprio questa la cosa interessante di “Our Love Will Live Forever”: gli ACTORS non cercano di reinventare il post-punk. Le loro influenze sono abbastanza evidenti — Cure, Joy Division, New Order, Depeche Mode, synth-pop, darkwave — ma vengono rielaborate attraverso una produzione moderna, molto pulita e soprattutto attenta al groove.

Il basso e la batteria hanno spesso un ruolo fondamentale. I synth costruiscono lo spazio, le chitarre lo attraversano senza necessariamente diventare protagoniste e la voce di Corbett rimane generalmente controllata, quasi distaccata.

Il risultato è un disco che non vuole essere nostalgico, anche se guarda continuamente agli anni Ottanta. Gli ACTORS prendono quel vocabolario e lo rendono contemporaneo, elegante e molto adatto alla dimensione del club.

Forse non è un album rivoluzionario, e non pretende di esserlo. La sua forza sta piuttosto nella coerenza e nella qualità della scrittura e della produzione.

E alla fine anche il titolo assume un significato particolare: “Our Love Will Live Forever” parla di mortalità, memoria e del desiderio di lasciare qualcosa dietro di sé. Ma la musica non si ferma a contemplare la fine. Al contrario, continua a muoversi, a pulsare, a ballare.

Ed è probabilmente questa la risposta più bella che gli ACTORS potevano dare alla consapevolezza della propria fragilità.