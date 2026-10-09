Gli Iconic Fugues sono una nuova band formata da Andrew Savage dei Parquet Courts (al momento fermi ai box dal 2021, dopo la pubblicazione di “Sympathy for Life”). Il gruppo ha pubblicato il suo primo brano “2025 Dream/2025 Blues”.

<a href="https://iconicfugues.bandcamp.com/album/2025-dream-2025-blues-1">2025 Dream / 2025 Blues by Iconic Fugues</a>

«Due canzoni in una! In realtà parla semplicemente di un ragazzo che si sveglia da un sogno solo per trovarsi di fronte a una serie di realtà sempre più gravi e dure», ha dichiarato Savage in un comunicato stampa. «È una canzone blues in cui le lamentele spaziano dal banale al drammatico. È stata scritta nel 2025, come potete immaginare, ma quasi tutto ciò di cui canto mi sta ancora molto a cuore. Mentre scrivo tutto questo sembra cupo, ma non la trovo una canzone cupa. Penso sia semplicemente incredibile il modo in cui un divertente assolo di chitarra riesca a far spuntare un po’ di sole da dietro le nuvole.“